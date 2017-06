Hans Beerekamp stopt met dagelijkse tv-rubriek Zap

Televisierecensent Hans Beerekamp stopt binnenkort met zijn dagelijkse tv-rubriek Zap voor nrc.nl en in NRC Handelsblad en nrc.next.

Hij staakt zijn dagelijkse werkzaamheden om gezondheidsredenen. Beerekamp gaat onder meer wekelijks schrijven over media.

Sinds 1977 is Hans Beerekamp (64) verbonden aan NRC. Hij schreef jarenlang over film en maakt zijn Zap-rubriek sinds 1 september 2003. De rubriek is, ook online, een van de meest gelezen en gewaardeerde rubrieken van de krant.

Ruim dertien jaar lang keek Beerekamp dertien uur per dag televisie. Daarmee groeide hij uit tot de meest gezaghebbende televisiecriticus van Nederland. In een portret in NRC van eind 2015 werd hij de „nachtwaker van de Nederlandse televisie” genoemd. Beerekamp is verder onder andere voorzitter van de jury die de jaarlijkse Zilveren Nipkowschijf uitreikt.

Begin juli verschijnt de laatste Zap van de hand van Beerekamp. In de maanden juli en augustus wordt de televisierubriek overgenomen door een aantal vervangers. Na de zomer is de hoofdredactie van plan om een nieuwe televisiecolumnist te benoemen.