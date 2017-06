De Thuiskok: Zoetzure aubergines

Dit gerecht lijkt op caponata, een typisch Siciliaanse gekookte en zoetzure salade die als bijgerecht, antipasti of als pastasaus gebruikt kan worden. Dit gerecht is alleen nog sneller klaar. Het heeft ook wel iets weg van ratatouille maar smaakt compleet anders. Erg lekker om bijvoorbeeld als lunch te serveren met brood.

Verwarm de oven voor tot 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Verwijder de uiteinden van de aubergines, snijd in vingerdikke repen en leg in een grote kom. Besprenkel met 2 eetlepels olie en meng met wat zout en peper door elkaar. Leg de auberginerepen op de bakplaat en rooster 15 tot 20 minuten in de oven, tot ze zacht en aan de randjes lichtbruin zijn. Rooster de amandelen 10 minuten in een droge koekenpan of hete oven, tot ze goudbruin zijn. Laat afkoelen en hak grof. Bak intussen de sjalot in de rest van de olie in een koekenpan zacht en voeg de tomatenpuree, het water, de azijn, de suiker en wat zout toe. Breng aan de kook, zet het vuur laag en laat zonder deksel op de pan ongeveer 20 minuten zachtjes koken. Het is heel belangrijk om de balans tussen zoet en zuur goed te krijgen, evenals de hoeveelheid zout. Haal de saus van het vuur en roer de aubergines erdoor. Serveer direct of laat afkoelen tot kamertemperatuur. Bestrooi voor het serveren met de amandelen en de munt.