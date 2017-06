Theo Maassen en Claudia de Breij strijden om Poelifinario

Cabaretiers Theo Maassen en Claudia de Breij zijn onder de genomineerden voor de Poelifinario, voor het meest indrukwekkende cabaretprogramma van het afgelopen seizoen; Maassen voor zijn programma VANKWAADTOTERGER en De Breij voor haar oudejaarsconference. Het is voor de tweede keer dat een oudejaarsconference wordt genomineerd. Maassen ging De Breij hierin voor. Maasen won de prestigieuze cabaretprijs al eens in 2006 (voor Tegen beter weten in, de Breij in 2010 (voor Hete vrede).

De overige drie genomineerden zijn Ronald Snijders met Welke show, het duo Vrijdag en Sandifort met Vrijdag vs. Sandifort en Sanne Wallis de Vries met Gut.

De cabaretprijs wordt uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. De jury onder leiding van theaterdirecteur Jan Gras beoordeelde 55 voorstellingen. Onder de voorstellingen die goede kritieken kregen, maar niet goed genoeg werden geacht door de jury zijn die van Youp van ‘t Hek en van Freek de Jonge, van Wim Helsen, Nathalie Baartman en Pieter Derks, en van André Manuel en Sara Kroos.

Jury

Claudia de Breij tijdens de boekpresentatie van De Oudejaars, de integrale tekst van de oudejaarsconference. Foto Lex van Lieshout/ANP

De nominaties gaan vergezeld door kwalificaties van de VSCD-Cabaretjury. De show van Maassen wordt „een college in de humorkunde” genoemd. De jury zag „een knap betoog” waarin „de verschillende kanten van humor – waaronder godslastering, incasseringsvermogen en meligheid – van treffende en geestige voorbeelden worden voorzien.” De oudejaars van De Breij is „een rijke voorstelling” en de jury waardeert dat ze „zonder in somberheid te vervallen” er in slaagde „om het ongekend heftige nieuwsjaar 2016 te vatten.”

Sanne Wallis de Vries wordt geprezen om haar „unieke verteltrant” in een „veelzijdige voorstelling”. Volgens de jury rijgt Ronald Snijders „de onverwachte grappen aaneen”. En: „Snijders blinkt uit in taalkundige humor en verrast met aanstekelijke liedjes.” Van het duo Vrijdag en Sandifort wordt gezegd dat „er maar weinig Nederlandse cabaretiers zijn die met zoveel acteer- en zangtalent, energie en overtuigingskracht op het toneel staan”. De twee spelen „scènes en liedjes die zeer komisch zijn maar ook sterk schrijnen.”

Prijsuitreiking

Wie de opvolger wordt van NUHR, de winnaars van vorig jaar, wordt op 2 oktober bekend gemaakt in Diligentia in Den Haag. Dan wordt ook de Neerlands Hoop voor het grootste cabarettalent bekend gemaakt. De genomineerde beloften zijn: Jan Beuving met zijn voorstelling ‘Raaklijn’, Patrick Laureij met ‘Dekking Hoog’ en Patrick Nederkoorn met ‘Het komt nu wel heel dichtbij’.

Dit schreef NRC over de genomineerden:

Vrijdag en Sandifort: ‘Vrijdag vs. Sandifort’

‘Ook in hun derde theaterprogramma zijn ze twee toptypeurs die de lachers geregeld op hun hand krijgen door rare stemmetjes op te zetten of woorden en namen te verbasteren. (…) Maar in het nieuwe ‘Vrijdag vs Sandifort’ maken ze het zichzelf af en toe wel heel makkelijk. (..) Tegenover de platte pret staan echter ook scènetjes die wel degelijk iets te beduiden hebben en tegelijk geestig zijn.’

Sanne Wallis de Vries: ‘Gut’

‘Tegenover haar eigen klaar zijn, stelt de cabaretier een wereld die er bar slecht aan toe is. Die tegenstelling is de basis van een hecht samenhangende en vernuftig gecomponeerde voorstelling.’ (..) ‘Droogkomische knallers en gekte vinden een verfijnde balans met ernst en diepgang. Het maakt ‘Gut’ de beste voorstelling van Sanne Wallis de Vries en een van de beste cabaretvoorstellingen van dit seizoen.’

Theo Maassen: ‘VANKWAADTOTERGER’

‘Als hij het absurde de schijn van logica geeft, is Maassen op zijn gevaarlijkst. (..) Het lukt Maassen vaker niet zijn tegendraadse logica overtuigend en verrassend te laten klinken. Dat gaat zelfs op voor zijn beknopte slotconclusie: liever twijfelen dan heilig overtuigd zijn. (..) Zijn dwingende presentatie, feilloze intonatie en haarscherpe timing vergoeden veel. Maar niet dat deze topcabaretier alleen bij vlagen zijn gebruikelijke brille vertoont: veelal bij slimme en geestige oneliners.’

Claudia de Breij: ‘Oudejaarsconference’

‘Verbaal is deze conferencier echt een van de sterkste Nederlandse performers ooit. Hoe ze met een paar zinnen Marokkaanse straattaal of Utrechts dialect meteen een wereld oproept, dat is bijna onnavolgbaar. (..) ‘Maar ook de absurde metafoor beheerst ze tot in de puntjes. Wij zijn wandelende stemmen met een onderbuik (handen vooruit), waar politici op azen. Eigenlijk kiezen we dus niet onze leiders maar onze volgers.’

Ronald Snijders: ‘Welke show’

‘Snijders mikt op nonsens, want zijn terrein is de overzichtelijke wereld van de woordspeling. In ‘Welke show’ grossiert hij in eindeloze reeksen van zulke kortademige en gewrongen grapjes.’ (..) ‘Het nummer waarin Snijders radiootje speelt, was het aardigste. De dialoog tussen een beller en dj die maar geen afscheid kunnen nemen, ging in zijn oeverloosheid een grens over, waardoor het spannend en leuk werd.’

