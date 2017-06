Mijn vrouw werkt in het basisonderwijs op een kleine school in een Kempisch dorp. Ze heeft een parttime baan maar werkt vaak meer dan 40 uur per week. De betrokkenheid van de leraren in het basisonderwijs is enorm. Een aantal jaren geleden is er, samen met het gemeenschapshuis, een nieuw gebouw neergezet. Vele activiteiten vinden gezamenlijk plaats. Tijdens de teamvergadering komt ook de onderwijsstaking van één uur uitvoerig aan bod. Na lang overleg wordt het volgende voorgesteld: „We vangen de kinderen tijdens de staking op in het gemeenschapshuis en organiseren daar wat leuke spelletjes. Zodoende hebben de ouders er geen last van en is het ook nog nuttig en plezierig voor de kinderen”. Misschien wenselijk om in het pabo-curriculum iets op te nemen over hoe men moet staken?