Na de Brexit denken we ineens positiever over de EU, zelfs Britten

Polen blijven onverminderd enthousiast over de EU, ook al hielpen ze in 2015 wel de eurosceptische partij PiS aan de macht. Nederland is met 64 procent een eurofiele middenmoter, al is ook in ons land een flinke stijging te zien sinds 2016.



Een veelzeggende uitkomst qua euroscepsis, vindt Pew-onderzoeker Stokes: “Handelsakkoorden zijn al decennia het domein van de EU, dit zou een enorme verandering zijn.” Alleen Nederlanders en Duitsers vinden het best dat Brussel nieuwe handelsakkoorden sluit.Bijna de helft van de ondervraagden vindt dat Duitsland te veel invloed heeft binnen de EU. Daar staat tegenover dat zowel bondskanselier Merkel als Duitsland een goede reputatie hebben: alleen Grieken zijn negatief, de rest (Nederland voorop) is enthousiast.

Jongeren zijn veel positiever over EU dan ouderen

Jonge Europeanen, die groot zijn geworden in de EU, zijn vrijwel overal het positiefst over de EU. Die ‘generatiekloof’ met 50-plussers is vooral groot in het VK, Nederland en Frankrijk.