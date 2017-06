Overeenstemming bereikt over 8,5 miljard voor Griekenland

De eurogroep en het IMF hebben afspraken gemaakt met Griekenland over 8,5 miljard euro aan noodsteun voor het land uit het Europese steunfonds EMS. Met het geld hoopt Athene op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Dat werd donderdagavond bekendgemaakt na overleg van de eurogroepministers. Voorzitter en demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) spreekt van een “belangrijke stap” naar financiële onafhankelijkheid van de Grieken, volgend jaar.

De eurogroep is tevreden over de manier waarop de Griekse regering haar financiën en de economie hervormt. Met name veranderingen in het belastingstelsel en de pensioenen hebben volgens de minister aanzienlijke besparingen opgeleverd. Die leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de fiscale doelstellingen voor 2018, vinden de ministers. Het IMF acht nog wel nodig dat er schuldenverlichting voor het land komt om de lopende schulden houdbaar te houden.

Het is de bedoeling dat Griekenland vanaf komend jaar weer tegen houdbare tarieven geld kan lenen op de kapitaalmarkt. De maatregelen die het land heeft doorgevoerd zijn volgens de eurogroep niet alleen van nut geweest om “achterstanden in te lopen”, maar ook om het vertrouwen van investeerders te herwinnen. Volgens Dijsselbloem kan nu begonnen worden aan een “exitstrategie” voor de Grieken uit het financiële steunprogramma.

De eurogroepvergadering van donderdag werd beschouwd als de laatste kans om de miljarden vrij te maken, omdat de afspraken in sommige landen moeten worden voorgelegd aan de nationale parlementen. In juli verloopt voor Griekenland een deadline voor het terugbetalen van 7 miljard aan schulden.