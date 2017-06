Opgevoed: Mag een baby in de box?

Oma: „Mijn zoon en zijn vrouw hebben sinds negen maanden een dochtertje. Een lief en zeer levendig kindje, waar ook wij dol op zijn. Er is echter een punt dat ons zorgen baart. Onze zoon en schoondochter zijn van mening dat het gebruik van een box niet nodig en zelfs verwerpelijk is. Ze vinden dat je een kind niet mag opsluiten in een box ten behoeve van je eigen gemak.

Wij zien intussen dat de ouders opgebrand raken. Vanaf de geboorte heeft hun dochter altijd bij hen op schoot gezeten en nu ze begint te kruipen vinden ze het gebruik van een box eigenlijk al te laat, want beperkend voor het kind.

Intussen kunnen ze door deze houding de krant niet meer lezen, geen fatsoenlijke maaltijd koken, niet het huishouden doen, hun hobby’s niet meer beoefenen enz. Ook voor oma die komt oppassen is het moeilijk even naar de wc te gaan of de was op te hangen.

Ook in andere aspecten van de opvoeding zoals voeding leggen ze de lat erg hoog. Ze willen het zo verschrikkelijk goed doen. Maar je hebt toch zelf als ouder ook nog een leven?

Wij hebben geprobeerd hierover met hen te praten. Volgens ons is het voor een kind juist prettig om op gezette tijden in een box te zitten. Het is rustig voor de baby. En het is ook veilig, zeker gezien het niveauverschil in hun woonkamer (twee treetjes) en een tuin die eindigt in een sloot. Wat te doen? Niets is vervelender dan grootouders die het beter weten.”

Naam is bij de redactie bekend. De rubriek Opgevoed is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur uw vraag naar opgevoed@nrc.nl.

Ontspannen



Dr. Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog

Marga Akkerman: „Voor een baby is het belangrijk om zijn eigen rust te vinden in het leven na de baarmoeder. Rust en vertrouwen van de ouders in hun kind en in hun eigen benadering helpen daarbij. De keuze voor wel of geen box is daarvan een onderdeel. Daar zou ik geen commentaar op geven, ook al heeft u in dit geval gelijk. Pas als ze aangeven het even niet meer te weten, is goede raad welkom. Dat geeft u de gelegenheid mee te denken, wat iets anders is dan met een oplossing komen. Jonge ouders zijn zo onzeker dat ze goedbedoelde hulp snel als kritiek ervaren.

Dat ze uitgeput raken, komt niet alleen door het niet willen gebruiken van een box. Werkende ouders willen het zo goed doen omdat ze bang zijn hun kind tekort te doen. Aan ontspannen komen ze dan niet meer toe. Juist op dat vlak kunt u veel voor ze betekenen, door een grote pan soep voor ze mee te nemen en ze te trakteren op een paar uurtjes babysitten zodat ze uit eten kunnen. Zodra ze gaan ervaren hoe het is om te ontspannen zonder kind, leren ze dat hun eigen behoeftes ook belangrijk zijn.”

Veiligheid



Dr. Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk.

Bas Levering: „Een box is ook wel degelijk voor het gemak van het kind. In de beschutting van een box kan een kind van negen maanden heerlijk op zichzelf bezig zijn. In de box hoef je een kind niet voortdurend met je toezicht te belasten. Met die twee treetjes in de kamer mag je ze anders niet uit het oog verliezen. Die moet je ze zowel kruipend als lopend leren nemen.

Het idee dat je de hele tijd met kinderen bezig moet zijn is absolute onzin. Veel werkende ouders zijn voortdurend met kinderen bezig, omdat ze er verder zo weinig tijd voor hebben. Als ze tijd hebben, willen ze die volledig aan de kinderen wijden.

Niets is vervelender dan grootouders die het beter weten. En wat ‘beter’ is, is niet altijd gemakkelijk aan te geven: opeenvolgende generaties hebben vanwege veranderende omstandigheden andere manieren van doen ontwikkeld. Als grootouders respecteren we de opvattingen van de ouders. Zij zijn de opvoeders.

In dit geval ligt dat toch anders. In eigen huis mogen opa en oma gerust een box neerzetten. En ik zou hier zelfs in overweging geven te zeggen: ‘Ik kom alleen oppassen als er een box in huis is, anders is het me te onveilig’.”