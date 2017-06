Ontwerper guldenbiljetten Ootje Oxenaar (87) overleden

Robert Deodaat Emile ‘Ootje’ Oxenaar is niet meer. De 87-jarige ontwerper overleed in zijn woonplaats vlakbij Boston in de Verenigde Staten. Oxenaar ontwierp van 1966 tot 1986 bankbiljetten voor De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast was hij van 1975 tot zijn pensioen in 1994 hoofd van de Dienst Esthetische Vormgeving (DEV) van staatspostdienst PTT, het hedendaagse PostNL.

Voor DNB ontwierp hij de beroemde portretloze biljettenreeks van 50 (de zonnebloem), 100 (de snip) en 250 gulden (de vuurtoren). Hij maakte ook voor een eerdere reeks guldenbiljetten met portretten van historische figuren als Joost van den Vondel (vijf gulden) en Baruch Spinoza (duizend gulden).

De portrettenreeks van Oxenaar was redelijk conventioneel.

Joost van den Vondel.

Felle kleuren en grappen

Oxenaar geloofde heilig in het gebruik van felle kleuren op bankbiljetten en maakte daar een motief van in zijn ontwerpen.

Hij hield wel van een grap: onder andere verstopte hij zijn duimafdruk op het Frans Hals-biljet van tien gulden en zette een afbeelding van het konijntje van zijn vriendin als watermerk op het beroemde vuurtorenbiljet.

Beroemd werd Oxenaar echt met zijn felgekleurde biljetten van 50, 100 en 250 gulden.

In 2000, zes jaar nadat hij zijn taken bij de PTT had neergelegd, trok hij naar de Verenigde Staten om les te geven op de Rhode Island School of Design. Hij bezocht Nederland nog regelmatig, maar verhuisde nooit terug.