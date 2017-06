‘Ons EK’, yelt Oranje voor elk duel

Het doel is simpel. „Een geweldig toernooi spelen”, zegt bondscoach Sarina Wiegman van het Nederlands vrouwenvoetbalteam. Nog een maand, dan begint het EK in eigen land. „Ons EK”, zoals de speelsters voor elke wedstrijd roepen bij hun yell.

Woensdag, een dag na het met 3-0 gewonnen oefenduel tegen Oostenrijk, maakte Wiegman de selectie van 23 speelsters bekend. Met potentiële EK-sterren als Lieke Martens en Vivianne Miedema, onlangs van Bayern München overgestapt naar Arsenal. Ervaren krachten als keepster Loes Geurts (115 interlands) of captain Mandy van den Berg (83 caps). Maar zonder verrassende afvallers als Merel van Dongen (Ajax) en Siri Worm (FC Twente). „De concurrentie was groot”, aldus de 47-jarige bondscoach, die in januari werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Arjan van der Laan.

Op 16 juli spelen de Nederlandse voetbalvrouwen in een uitverkocht stadion Galgenwaard in Utrecht de openingswedstrijd van het EK tegen Noorwegen. Ook de andere twee pouleduels, tegen Denemarken (20 juli) en België (24 juli), zijn uitverkocht. In totaal zijn al meer dan 100.000 kaarten verkocht voor het toernooi met zestien deelnemende landen en zeven speelsteden. „Het EK leeft nu al enorm”, concludeert Wiegman.

Recente oefenduels bieden hoop op een goed toernooi voor Oranje, dat vier jaar geleden bij het EK in Zweden niet door de poulefase kwam. Twee jaar later plaatste de ploeg zich onder coach Roger Reijners voor het eerst voor het WK, waar in de achtste finales uitschakeling volgde door het sterke Japan. Dit voorjaar versloeg Nederland de huidige nummer zes van de wereld met 3-2 bij de Algarve Cup, afgelopen vrijdag eindigde een gelijk opgaand duel in Breda in een ongelukkige 1-0 nederlaag.

Nu de herkansing

Ook bij de 3-0 winst dinsdag tegen Oostenrijk toonde de ploeg van Wiegman flitsen van goed voetbal. Snelle omschakeling van verdediging naar aanval, geslaagde acties voorin. Vooral de 3-0 van Martens, een gevoelvol schot in de verre hoek na een dribbel en een combinatie met Miedema, was van hoog niveau. Verdedigend oogde Oranje minder solide, al wist Oostenrijk niet te profiteren.

De afgelopen jaren nam het Nederlands vrouwenteam afscheid van veel speelsters die in 2009 verrassend de halve finale van het EK haalden: Anouk Hoogendijk, Daphne Koster, Kirsten van de Ven en Manon Melis. Vorig jaar mislukte in eigen land het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Bij het EK krijgt de nog altijd jonge ploeg een herkansing voor eigen publiek.