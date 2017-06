Na een nieuwe lening kunnen de Grieken weer verder

„We gaan een nieuwe fase in.” Optimistisch toog minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) donderdag naar Luxemburg om een nieuw hoofdstuk te schrijven van de zich al zeven jaar voortslepende Griekse geldcrisis. Als voorzitter van de Eurogroep, het gremium van eurolanden, zag hij duidelijk licht aan het einde van de tunnel.

De vraag donderdag was: zien de Grieken dat licht ook? En misschien wel belangrijker: ziet het Internationaal Monetair Fonds het? Als een van de internationale geldschieters aan Griekenland is het IMF al lang kritisch over hoe de overige eurolanden het Zuid-Europese land laten zwemmen, met harde bezuinigingseisen, maar zonder het volgens het IMF cruciale vooruitzicht op schuldverlichting. Als het zo gaat, betalen we niet mee, zei het IMF keer op keer.

Zes uur later kwam Dijsselbloem opgelucht de vergaderzaal weer uit. „Op alle punten” was overeenstemming bereikt. In juli moet Griekenland voor 7 miljard euro aan leningen afbetalen.

Om dat te kunnen doen heeft het een nieuwe geldtranche nodig uit het inmiddels derde, sinds 2015 lopende hulppakket (in totaal 86 miljard euro). Die komt er ook, zo werd donderdagavond duidelijk: de ministers gaven groen licht voor het uitkeren van 8,5 miljard euro.

Meest acute probleem opgelost

Daarmee is het meest acute probleem eindelijk opgelost. Een vorige vergadering, in mei, eindigde voor de zoveelste keer in teleurstelling, waarna Dijsselbloem opeens toch nog heel hard aan de slag moest om de eurozone te behoeden voor een nieuwe hete zomer rondom Griekenland.

De uitdaging op langere termijn is ervoor zorgen dat Griekenland over een jaar, wanneer het pakket afloopt, ook echt weer zelfstandig kan lenen op de financiële markten. Het IMF heeft altijd gezegd: zonder schuldverlichting gaat dat nooit lukken.

Eurolanden willen pas weer over schuldverlichting praten als Griekenland het complete programma heeft doorlopen. Volgend jaar dus. Maar ze kwamen het IMF donderdag wel tegemoet door meer specifiek aan te geven hoe die verlichting eruit zal zien. Zo zullen looptijden verder worden verlengd dan nu al het geval is, mocht de groei van de Griekse economie tegenvallen. „Als er meer groei is kunnen leningen sneller worden terugbetaald”, zei Dijsselbloem. En vice versa: als het tegenzit, kan Griekeland rekenen op meer coulantie.

Die relatie – tussen economische groei en het afbetalen van schulden – geldt als een doorbraak. Het is een oplossing waar eurolanden een paar jaar geleden nog faliekant tegen waren. Dat volgend jaar pas definitief besloten wordt hoe dit concreet zal uitpakken, werd uiteindelijk door de ook aanwezige IMF-baas Christine Lagarde geaccepteerd, maar wel met enige tegenzin.

Op een na beste oplossing

Lagarde noemde het een „op een na beste oplossing”. „Het beste zou zijn geweest als we nu al absolute duidelijkheid zouden hebben.” Maar ze noemde het niettemin „geen slechte oplossing”, omdat Griekenland nu tenminste verder kan en niet dreigt te worden verpletterd door institutioneel gekrakeel tussen eurolanden en IMF.

Het IMF komt niet meteen met geld over de brug. „Onze bijdrage is afhankelijk van een definitief akkoord over schuldverlichting”, zei Lagarde stellig. Desondanks zal Lagarde nu al wel toestemming vragen aan het IMF-bestuur om een bedrag, zo’n 1,8 miljard euro, apart te zetten. Het IMF gaat dus ‘in principe’ akkoord met deze gang van zaken. Voor Duitsland, dat dreigde zich uit het hulpprogramma terug te trekken als het IMF niet ook zou meedoen, was dat uiteindelijk voldoende. De Grieken kunnen verder.