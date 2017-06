Nicholas Collon wordt vaste chef-dirigent van het Residentie Orkest

Het Residentie Orkest heeft Nicholas Collon (34) benoemd tot chef-dirigent en artistiek adviseur. Collon was al sinds 2016 vaste dirigent van het Residentie Orkest. Vanaf het concertseizoen 2018/2019 wordt hij tot chef-dirigent gepromoveerd, voor een periode van minstens vier jaar en minstens acht weken per seizoen.

Collon baarde al jong opzien met zijn Aurora Orchestra, dat hij in 2005 oprichtte. Bij het Aurora zijn creativiteit en vernieuwende publieksbenadering essentieel. Zo speelt het orkest veel staande en uit het hoofd, en geeft het jaarlijks concerten in de toegankelijke serie BBC Proms.

Traditie en innovatie

Ook het Residentie Orkest wil „op eigentijdse wijze verbindingen leggen tussen traditie en innovatie én relevant zijn voor zoveel mogelijk mensen in de internationale stad Den Haag”, aldus het orkest. Collon – die in 2012 de Critics’ Circle Award for Exceptional Talent ontving – zal naast zijn concerten dus ook betrokken zijn bij educatie, maatschappelijke projecten en talentontwikkeling.

De laatste jaren werkte het Residentie Orkest met een andere dirigentenstructuur: Nicholas Collon was vaste dirigent voor modernere muziek, Jan Willem de Vriend voor het repertoire tot ca 1850. De Vriend staakt zijn functie in de zomer van 2019, waarna Richard Egarr (Academy of Ancient Music) als nieuwe vaste gastdirigent in het vroegere repertoire weer intensief met het Residentie Orkest zal samenwerken.

Het Residentie Orkest heeft op dit moment het Zuiderstrandtheater in Scheveningen als uitvalsbasis. Vanaf 2020 betrekt het het nieuwe Onderwijs en Cultuur Complex aan het Spui in Den Haag, samen met partners als het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Dans Theater.