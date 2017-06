Na 33 jaar weer lachend op de foto

Hoogleraar onderwijspsychologie Paul A. Kirschner (65) lag zomer 1984 met zijn vrouw Catherine op het achtertuingras van hun huis op de Prins Clausstraat 48 in Hoensbroek.

„We woonden er net. Femke, onze oudste, was bijna vijf. Daarna kregen we nog drie kinderen. Ik was op 12 mei 1973 vanuit New York op Schiphol geland: een hippie, ex-student, opgegroeid in de Bronx als postbodezoon, met het plan om vanuit Europa naar India te reizen.

Wietgang was mijn eerste Nederlandse woord, tenminste zo las ik ‘Uitgang’. In Amsterdam werd ik timmerman-kok bij meditatiecentrum De Kosmos op de Prins Hendrikkade. Op een dag complimenteerde Catherine mij met de apple crumble. Alles was nogal macrobiotisch, zei ze. Deze taart had smaak. Ik vroeg haar voor een feestje. Vijf maanden later woonden we samen op een woonboot en reisden we zonder gids over land naar India.

Bekijk hier de making-of van deze foto:

Ik wilde naar Nieuw-Zeeland emigreren, maar dat vond Catherine niks. India was avontuur én ik moest vooral een brief sturen naar de Gemeentelijke Universiteit. Zij zag in mij een wetenschapper. Goed gezien, bleek bij terugkeer. Na drie jaar was ik afgestudeerd onderwijspsycholoog: de basis voor ons verdere leven. Die lach, dat plezier, is nooit verdwenen. Soms lacht Catherine haar problemen ermee weg. Dan heeft ze een plan waarvan ik denk: lukt nooit.

Maar haar enthousiasme overtuigt mij, waardoor ik inderdaad oplossingen vind. Zij bewaakt de grote lijnen, ik de details. Mijn leven is een toonbeeld van serendipiteit. Volg je hart, gebruik je hoofd, vertel ik mijn studenten vaak. Sinds februari ben ik niet langer Amerikaan, alleen nog Nederlander. Amerika is al lang mijn land niet meer en, belangrijker, Catherine is Nederlandse. Datgene wat ik ben geworden, is dankzij haar.”