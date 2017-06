Minstens zeven doden door explosie Chinese kleuterschool

Een explosie bij een kleuterschool in het oosten van China heeft minstens zeven mensen het leven gekost. 59 mensen raakten gewond. Dat zeggen lokale ambtenaren, meldt AP. De oorzaak van de explosie is onbekend. De lokale politie doet onderzoek naar het incident. Hoeveel kinderen om het leven zijn gekomen, is nog onbekend.

Twee slachtoffers overleden ter plaatse, en vijf in het ziekenhuis. Negen mensen zouden ook nog in kritieke toestand verkeren. De explosie vond plaats om 16.50 lokale tijd (10.50 Nederlandse tijd) toen ouders hun kinderen aan het ophalen waren van school. De kleuterschool bevindt zich in de stad Fengxian in de oostelijke Juangsu provincie.

Op foto’s en video’s is te zien hoe tientallen mensen, onder wie kinderen, bebloed op de grond liggen bij de ingang van de school. Sommigen zijn buiten bewustzijn, en bij een aantal zijn kleren door de explosie van het lichaam gerukt. De poort van de school werd door de explosie verbogen.

Dit bericht wordt aangevuld