Luxer dan V&D, minder chic dan Bijenkorf

„Het is enorm stoer wat wij doen”, zegt Jacco van der Steen, director merchandise and marketing van Hudson’s Bay Nederland. In een tijd waarin de Nederlandse winkelstraten steeds leger raken, opent de van oorsprong Canadese warenhuisketen dit jaar tien warenhuizen in Nederland. In totaal zijn er voor achttien winkels huurcontracten getekend. De eerste (en na Rotterdam de grootste) is die in Amsterdam, die wordt gevestigd in drie panden aan het Rokin en een in de achtergelegen Nes, samen goed voor 17.000 vierkante meter.

Nederland is het niet enige land waar winkels het moeilijk hebben. Het Canadese moederbedrijf van Hudsons’s Bay, HBC (waar ook Saks Fifth Avenue en Lord & Taylor onder vallen) draaide het afgelopen jaar omgerekend 336 miljoen euro verlies, op een omzet van 10 miljard euro. Vorige week maakte HBC bekend dat er 2.000 banen zullen verdwijnen. Maar, zegt Van der Steen: „Door het faillissement van V&D en de sluiting van vijf Bijenkorf-filialen zijn er nu steden in Nederland die helemaal geen warenhuis hebben.”

Grootste panden

De Amsterdamse vestiging, die op 17 augustus open moet gaan, is de enige die niet in een voormalig V&D-gebouw komt. De twee grootste panden werden gebouwd voor Marks & Spencer en luxewarenhuis Haussmann. De eerste trekt zich terug uit Nederland, de tweede kwam nooit van de grond.

Afgelopen woensdag maakte Hudson’s Bay in de nog niet ingerichte home-afdeling het merkenportfolio voor de warenhuizen bekend: bekende namen als Tommy Hilfiger, Nike en Polo Ralph Lauren, hippe labels als het Amerikaanse Opening Ceremony en Nederlandse merken als Scotch & Soda, Nikkie en G-Star. Allemaal net wat lager in de markt dan de designermerken waarmee vooral de Amsterdamse Bijenkorf zich nu profileert, maar hoger dan de merken die bij V&D te koop waren. Juist doordat de Bijenkorf zich richt op luxe, is daar ruimte voor, zegt Van der Steen. Overigens is een groot deel van de merken van Hudson’s Bay ook te koop bij de Bijenkorf.

Lokale behoeften

Het assortiment zal in alle filialen voor het grootste deel bestaan uit mode en cosmetica, maar wordt afgestemd op lokale behoeften. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Den Bosch krijgen A-filialen met het duurste assortiment, Zwolle en Almere vallen in categorie C. Het Amsterdamse filiaal krijgt als enige een restaurant van topchef Ron Blaauw, met Midden-Oosterse gerechten. De andere negen moeten het doen met La Place.

Behalve warenhuizen zal Hudson’s Bay ook een onlinewinkel openen. Om potentiële klanten vast warm te maken,is de app al in werking. Daar staan nu een aantal limited edition-kledingstukken en -woonaccessoires op, die door merken als Vitra, Karl Lagerfeld, G-Star en Edwin Oudshoorn speciaal voor Hudson’s Bay Nederland zijn ontworpen. In alle artikelen zijn de „iconische” (volgens manager marketing en communicatie Jacqueline van Schaik) kleuren van het Hudson’s Bay-logo gebruikt: geel, groen, rood en donkerblauw. Wie zich inschrijft als member, mag ze reserveren.