Kruijswijk houdt uitzicht op winst in Zwitserland

Roerloos lag Domenico Pozzovivo twee jaar geleden op het asfalt, na een zware val in een afdaling tijdens de derde rit van de Giro. Voor het ergste werd gevreesd maar de Italiaanse renner overleefde zijn doodsmak wonderwel. En wat deed de 53 kilo lichte klimmer van AG2R donderdag in de zesde rit van de Ronde van Zwitserland? Als een steen stortte hij zich in de natte afdaling van de Abdulapass, tien procent steil naar beneden, haarspeldbocht na haarspeldbocht. Uiteindelijk won hij in La Punt de rit en pakte precies genoeg winst op leider Damiano Caruso om de gele trui over te nemen.

Achter beide Italianen, eerste en tweede in dezelfde tijd, handhaafde Steven Kruijswijk zich na een zesde plaats in de bergrit met bijna 4.000 hoogtemeters vooraan in het klassement: derde met een achterstand van dertien seconden. De kopman van Lotto-Jumbo wil in de Zwitserse ronde afrekenen met een teleurstellende Giro, waarin hij als nummer acht in het klassement twee dagen voor het einde moest opgeven met maagkrampen.

Dylan Groenewegen heeft donderdag de tweede etappe van de Ster ZLM Toer gewonnen. De renner van LottoNL-Jumbo won de massasprint in Hoogerheide met overmacht. De Duitser Max Walscheid werd tweede, Moreno Hofland derde. De Sloveen Primoz Roglic van Lotto behield na de tweede rit de leiderstrui.

Als hij vrijdag goed is in de zware slotklim van de Tiefenbachferner (14,2 kilometer lang en gemiddeld 9,5 procent stijging) volgen nog een vlakke etappe op zaterdag en zondag een afsluitende tijdrit over 28,6 kilometer met een korte klim in de finale. Ten opzichte van zijn concurrenten geldt Kruijswijk als een goede tijdrijder.

Tom Dumoulin stopt ermee

Tom Dumoulin gaf op in de zesde rit naar La Punt, waar Robert Gesink in 2010 de rit won en de gele trui pakte. De vermoeide Girowinnaar moest eerder deze week al bergop lossen en richt zich nu op het NK tijdrijden van volgende week woensdag. Ook de Colombiaan Jarlinson Pantano stapte af. Na een val in de vijfde rit was Miguel Angel Lopez, winnaar van vorig jaar, al uitgevallen. Het toptalent van Astana was in Zwitserland net teruggekeerd in competitie na een beenbreuk en leek zich direct te mengen in de strijd om de eindzege.

Wanneer Kruijswijk als eerste Nederlander sinds Hennie Kuiper in 1976 de Ronde van Zwitserland wil winnen, moet hij zien af te rekenen met twee sterke Italianen. Pozzovivo eindigde in de Giro als zesde en maakte donderdag indruk met een aanval op de laatste klim. Caruso werd door zijn ploeg BMC vaak gebruikt als helper, maar was al negende in de Vuelta 2014 en achtste in de Giro 2015. Ook de Portugees Rui Costa, die de Ronde van Zwitserland al drie keer won, staat nog binnen de minuut van leider Pozzovivo.