In deze nieuwe moskee zijn homo’s welkom en is de imam een vrouw

Het is niet zomaar een liberale moskee, die deze vrijdag in Berlijn open gaat. Het is een moskee waar mannen en vrouwen naast elkaar kunnen bidden, waar homo’s welkom zijn, waar de koran op een eigentijdse manier wordt uitgelegd en waar vrouwen kunnen voorgaan in het gebed. En wel in het Duits.

Het revolutionaire idee is afkomstig van Seyran Ates (54), een Berlijnse advocaat, activiste, schrijfster en gelovig moslim. „Lang heb ik ervan gedroomd dat vredelievende, liberale moslims bijeen kunnen komen om een islam te beleven die een gelijkwaardige deelname aan het gebed mogelijk maakt, onafhankelijk van geslacht of geloofsrichting”, schrijft ze in haar pas verschenen boek Selam, Frau Imamin (Gegroet, mevrouw de imam).

Maar geen moskee die in die behoefte voorzag. En dus besloot Ates er zelf maar één op te richten – genoemd naar de verlichte Andalusische geleerde en islamitisch theoloog Ibn Rushd (ook bekend als Averroes, 1126-1198) en de Duitse dichter Goethe (1749-1832), die grote belangstelling had voor de islamitische theologie.

Foto Getty

Voorlopig huist de Ibn Rushd-Goethe Moskee in een zaaltje dat gehuurd wordt van de Sint Johannes-kerk in de wijk Moabit. Maar Ates en haar mede-initiatiefnemers streven naar een eigen gebouw, waar alle stromingen van de islam welkom zijn, shi’ieten even goed als sunnieten, alavieten en soefi’s.

Toen Ates vorig jaar met haar plan naar buiten trad, kreeg ze positieve, maar ook zeer negatieve reacties, scheldpartijen en bedreigingen. Maar Ates is niet voor een kleintje vervaard. Eerder werd ze met de dood bedreigd vanwege haar boek De islam heeft een seksuele revolutie nodig. En als advocaat van vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, raakte ze eens levensgevaarlijk gewond bij een aanslag op een cliënte. Bij de opening van de moskee houdt ze haar eerste preek: over de liefde – van God voor de mensen, en tussen de mensen onderling.