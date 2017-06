Gordon Parks: de camera als wapen

Een wapen tegen onderdrukking, racisme en ongelijkheid. Zo gebruikte de Amerikaanse fotograaf Gordon Parks, die in 1948 als eerste Afro-Amerikaanse verslaggever ging werken bij tijdschrift Life, zijn camera. In de rondreizende tentoonstelling Gordon Parks - I Am You, toont fotografiemuseum Foam 120 werken uit zijn collectie.Alles over fotografie vind je voortaan op onze fotografiepagina In Beeld