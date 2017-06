Gevlucht uit Raqqa

Prijswinnend fotograaf Goran Tomasevic reist voor persbureau Reuters al twintig jaar langs de grote brandhaarden in de wereld. Momenteel is hij in Syrië, in een vluchtelingenkamp in Ain Issa waar mensen die het geweld van Islamitische Staat in Raqqa ontvluchtten, worden opgevangen.