Hersenschade Amerikaan tijdens detentie Noord-Korea

De Amerikaan Otto Warmbier die begin deze week werd vrijgelaten door Noord-Korea heeft een ernstige hersenbeschadiging opgelopen tijdens zijn gevangenschap. Dat heeft zijn behandelend arts Daniel Kanter gezegd tijdens een persconferentie, zo meldt de Amerikaanse zender CNN.

De neurologische toestand van de patiënt kan het best omgeschreven worden als iemand die “niet reageert maar waakzaam is”, aldus Kanter, professor in neurologie op het universiteitsziekenhuis in Ohio. De artsen hebben geen botulisme kunnen vaststellen. Noord-Korea stelt dat Warmbier deze bacterie heeft opgelopen.

Niet gesproken sinds terugkeer naar de VS

Sinds zijn terugkeer naar de Verenigde Staten heeft Warmbier “niet gesproken, [hij] laat geen signalen zien dat hij ons verstaat en is zich niet bewust van zijn omgeving”, aldus Kanter. De 22-jarige Amerikaan heeft al wel zijn ogen geopend en geknipperd. Warmbier is in staat om zelf te ademen. De dokters willen niet speculeren wat er met hem is gebeurd.

Warmbier ligt sinds maart 2016 in coma vlak nadat hij tot vijftien jaar dwangarbeid werd veroordeeld. De voormalige student uit Wyoming, Ohio werd op 2 januari 2016 opgepakt nadat hij een propagandavlag had proberen te stelen. De lezing van het Noord-Koreaanse regime is dat de Amerikaan in comatieuze toestand is geraakt nadat er botulisme was vastgesteld en hij een slaappil had gekregen. Op “medische gronden” werd Warmbier vrijgelaten.

Zijn familie gelooft dit verhaal niet. Volgens zijn vader Martin Warmbier is zijn zoon “wreed behandeld en geterroriseerd” zo liet hij eerder op donderdag weten in een persconferentie. Hij voegde er aan toe: