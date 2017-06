NRC checkt: ‘Eredivisie maakt als één van weinige winst op transfers’

De aanleiding

Berry van Gool, algemeen directeur van voetbalclub Willem II, is geen voorstander van het op grote schaal huren van spelers. „Af en toe een talent huren is prima, maar als het structureel wordt, is de club in feite een soort dochteronderneming”, zei hij in een interview met weekblad Voetbal International. Immers: na de huurperiode gaat de speler doorgaans weer terug naar de club waar hij onder contract staat zonder dat de hurende club een transfersom ontvangt. „Juist de eredivisie is een van de weinige competities die winst maken op de transfermarkt. Ik zou ervoor waken juist een van onze kernwaarden op te geven.” We checken hier of de eredivisie een van de weinige competities is die winst maken op de transfermarkt.

Waar is het op gebaseerd?

Zijn uitspraak is niet gegrond op „harde getallen”, zegt Van Gool desgevraagd. „Dit is voetbalwijsheid.” Hij deed zijn uitspraak in de context van het Europese voetbal, zegt hij.

En klopt het?

Van belang is: wat komt er per competitie binnen aan transfers en wat wordt er uitgegeven. Een (openbaar) overzicht met alle officiële transferbedragen van de Europese voetbalmarkt bestaat niet, zover bekend. De KNVB, de branchevereniging Eredivisie CV en Federatie van Betaald voetbal Organisaties laten weten dat zij hier niet bij kunnen helpen.

Het beste alternatief is de datasite Transfermarkt.de, die de transfers per competitie bijhoudt. De site kan niet als officiële bron worden gezien, maar is wel gezaghebbend en geeft een goed en compleet beeld van de transferbaten per competitie.

We hebben de transfersaldo’s van de hoogste competities in tien landen geanalyseerd, via Transfermarkt.de. Het betreft een combinatie van Europese top, middenmoot en competities daaronder – tot de laatste behoort, op basis van de UEFA-puntenlijst, ook de eredivisie. Deze mix zou een goede indicatie moeten geven van de financiële verhoudingen op de transfermarkt.

Het transfersaldo over het afgelopen seizoen is als volgt: in de min zitten Engeland met 789 miljoen euro, Duitsland met 96 miljoen, Italië met 41 miljoen, Spanje met 21 miljoen en Turkije met 11 miljoen. Competities met een batig saldo zijn Portugal met 173 miljoen, Nederland met 112 miljoen, België met 46 miljoen, Denemarken met 28 miljoen en Frankrijk met 17 miljoen. Ofwel: vijf landen in de min en vijf in de plus.

We bekijken het ook over een langere periode, de laatste vijf seizoenen: een nadelig saldo is er in Engeland met ruim 3 miljard euro, Duitsland met 374 miljoen, Turkije met 186 miljoen, Italië met 99 miljoen en Frankrijk met 25 miljoen. Een positief saldo bestaat in Portugal met 712 miljoen, Nederland met 491 miljoen, België met 144 miljoen, Denemarken met 71 miljoen en Spanje met 22 miljoen. Ook hier geldt: vijf landen in de min en vijf in de plus.

Met name Engelse clubs zijn door de inkomsten uit tv-gelden kapitaalkrachtig en kopen fors in. Zo betaalde Manchester United 105 miljoen euro voor Paul Pogba van Juventus, de hoogste transfersom ooit. Daar waar de eredivisie bekend staat als een ‘opleidingscompetitie’.

Conclusie

We hebben de transfersaldo’s van tien representatieve Europese competities geanalyseerd, op korte termijn (afgelopen seizoen) en lange termijn (laatste vijf seizoenen). Uit beide berekeningen bleek dat vijf van de tien competities winst maken op de transfermarkt. Het klopt dat de eredivisie winstgevend is op de transfermarkt, maar diverse andere competities zijn dat ook. We beoordelen de stelling als grotendeels onwaar.