‘Bij de Ajax-mannen zeggen we toch ook niet: supporters moeten de huldiging organiseren?’

Stel, je bent gemeentebestuurder van een grote stad. In die grote stad zetelt een beroemde voetbalclub. En stel dat het mannenteam van die club het schopt tot een internationale finale. Daar moeten we iets mee, denk je dan. En je organiseert een gigafeest op een groot plein.

Maar stel nou dat het vrouwenteam óók iets bijzonders neerzet, twee prijzen wint bijvoorbeeld. Wat doe je dan?

Niks, in het geval van de gemeente Amsterdam. Of nou ja, bijna niks. De Ajax-vrouwen wonnen de KNVB-beker én het landskampioenschap – de ‘dubbel’ in jargon – en mochten langskomen in de ambtswoning. Daarna voeren ze een rondje door de grachten. Dat was op zaterdag 3 juni.

En toen was er ineens een petitie, dinsdagmiddag 6 juni online. „Wij, supporters van Ajax-vrouwen en gendergelijkheid, constateren dat de Ajax-vrouwen dezelfde eer moet toevallen als de Ajax-mannen.” Inzet: een publieke huldiging. Het Museumplein was geen vereiste, het Amstelveld was ook goed. Het Parool pikte het op en binnen een dag waren er 2.000 ondertekeningen; op het moment van schrijven zijn het er meer dan 4.000. En zo werd de Eredivisie voor vrouwen een battle of the sexes.

Anne Stokvis zag de petitie die dinsdag op Facebook voorbijkomen en dacht meteen: hier moet ik iets mee. Ze voetbalt zelf ook, heeft een eigen mediabedrijf, werkte eerder bij BNN en DWDD – genoeg contacten dus. Eén Facebookpost was ervoor nodig: „media-vrienden die nog een goed onderwerp zoeken: fix die huldiging!” Oud-Nederlands Elftal- en oud-Ajaxspeelster Leonne Stentler meldde zich. „En toen ging het balletje rollen”, zegt Anne, met gevoel voor beeldspraak.

‘Mensen hebben geen idee’

De avond erna zijn Anne en Leonne te gast bij de latenightshow van Paul de Leeuw op NPO 1. Ze worden door Sylvana Simons – die ook in de show zit – het podium op getrokken: „Deze meiden hebben een goed verhaal.” Het plan vanaf dan is om zélf een huldiging te organiseren, los van de gemeente. Wethouder en plaatsvervangend burgemeester Kajsa Ollongren had diezelfde middag een huldiging namelijk afgeschoten in de gemeenteraad. „Huldigen doen we alleen in uitzonderlijke gevallen”, zei ze. Dus toen stuurden Anne en Leonne het Facebook-event ‘Supporters Huldigen AJAX Vrouwen’ maar de wereld in.

Dat supportersfeestje was alleen niet helemaal wat de petitiestarters voor ogen hadden. Na een kleine zoektocht – niemand wist de eerste 24 uur wie het waren – bleken dat Marie-Anne van Reijen en Sarita Bajnath te zijn; oud-raadslid en ondernemer. Voetbalfanaten zijn ze niet, hun gaat het om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. En dus moet de gemeente een statement maken, vinden zij. „Bij de Ajax-mannen zeggen we toch ook niet: oh, de supporters moeten het maar organiseren?”, zegt Marie-Anne. Zij bemoeien zich verder niet met het feestje, ze zijn wel blij met de aandacht voor hun actie.

Mensen denken nog steeds dat we bij Ajax twee keer per week trainen

Anne Stokvis is minder kritisch. „Maar mensen moeten wel wéten dat het goed gaat met het vrouwenvoetbal, dat die Eredivisie bestáát.” Mensen hebben geen idee, merkt ook Leonne Stentler. „Die denken nog steeds dat we bij Ajax twee keer per week trainen.” En dan heb je nog de mannen à la Johan Derksen die ronduit lullig doen over vrouwenvoetbal. „Maar dan zet ik mijn zintuigen gewoon uit.”

Intussen is bekend dat op de geplande datum – 23 juni – de Ajax-dames niet beschikbaar zijn. Op vakantie, of zich aan het voorbereiden op het EK. En dus wordt het feestje verplaatst naar 14 juli, aan de vooravond van het EK vrouwenvoetbal dat in Nederland plaatsvindt. „Geen Ajax-feestje dus”, zegt Anne. „Maar wel voetbal.”