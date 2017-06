Voorwaardelijke celstraf voor Poolse nep-terrorist

Radoslaw S., de man uit Polen die vorig jaar een valse bommelding deed op Schiphol, heeft in hoger beroep drie maanden voorwaardelijke celstraf gekregen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam op donderdag besloten.

Het hof schrijft dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf door de ernst van het incident ook wel op zijn plaats zou zijn geweest. Onder meer omdat de verdachte geen strafblad had, is het gebleven bij een voorwaardelijke straf. Het incident was een “oerstomme dronkemansactie”. Ook zou hij al privé gestraft zijn voor zijn actie, aangezien hij zowel zijn baan en vriendin sindsdien is kwijtgeraakt.

“De straf werd voorwaardelijk opgelegd omdat de verdachte geen strafblad had, er geen kans op herhaling was, het een eenmalige en “oerstomme” dronkemansactie was en de verdacht privé ook de dupe was geworden van zijn handelen.”

Het OM eiste het begin van deze maand tegen de 26-jarige man twee maanden cel waarvan één voorwaardelijk. Ook wilde de aanklager de Pool vijf jaar lang verbieden om op Schiphol te komen. Enkele weken na het incident kreeg de man al een boete van 500 euro opgelegd. Toen was er 100 uur taakstraf tegen hem geëist.

Dronken

De man riep op 12 april herhaaldelijk in een beschonken toestand “I am a terrorist” tegen de marechaussee. Toen ambtenaren hem vervolgens vroegen of hij een explosief bij zich had, reageerde hij eerst ontkennend en vervolgens bevestigend. De aankomsthal van het vliegveld werd afgezet. Bij onderzoek van de twee rugtassen van de man onder leiding van de Eplosieven Opruimingsdienst (EOD) werden vervolgens geen bommen aangetroffen. Honderden mensen zaten door het incident uren vast op Schiphol.

Later verklaarde de man dat hij met anderen bier had gedronken, en nadat hij zijn vlucht had gemist een bar in was gegaan. Uiteindelijk was hij “een beetje dronken geworden”. Ook zei hij zich niets meer van het incident te kunnen herinneren. Zijn advocaat eiste vrijspraak omdat de verdachte niet de bedoeling zou hebben gehad om zichzelf voor te doen als terrorist.

De aanklager noemde de actie “een ernstig strafbaar feit”. Vooral het feit dat het kort na de aanslagen in Brussel gebeurde, maakte de valse bommelding nog erger. In een verklaring schreef het OM een jaar geleden over het incident:

“Valse bommeldingen zoals deze voeden die angst en creëren nog meer maatschappelijke onrust. Overheidsdiensten kunnen niet uitgaan van valse bommeldingen, voor iedere melding moet een opperste staat van paraatheid gelden. Zeker in het huidige tijdsgewricht.”

Schiphol is wel vaker het doelwit geweest van valse bommeldingen. Zo zei een 40-jarige Rus in 2012 dat hij een bom bij zich had, waarna twee vertrekhallen enkele uren afgesloten moesten worden.