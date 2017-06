Dodental brand flat Londen loopt op tot 17

Het dodental van de brand in een flatgebouw in Londen is opgelopen tot zeventien en de kans is groot dat dit aantal nog toeneemt. Dat heeft de Londense politie donderdagmiddag bekendgemaakt.

Volgens de politie worden er nog 37 mensen in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen, van wie zeventien in kritieke toestand verkeren. Politiecommandant Stuart Cundy meldde dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand veroorzaakt is door terreur.

Volgens de brandweer ligt er nog steeds een “onbekend aantal” mensen in de smeulende Grenfell Tower, die 24 verdiepingen telt. De verwachting is dat er geen levenden meer gevonden worden in de flat. Honden gaan het gebouw doorzoeken, meldt de brandweer.

Enkele minuten

De brand in het Grenfell-gebouw met honderdtwintig appartementen ontstond woensdag kort na middernacht. In enkele minuten stonden alle verdiepingen boven de tweede etage in brand. Er werden meer dan tweehonderd brandweermensen ingezet en veertig brandweerwagens. Die konden de brand niet onder controle krijgen, terwijl op dat moment honderden mensen zich in de flat bevonden. Een groot aantal bewoners lag te slapen.

Premier Theresa May, die donderdagochtend een bezoek aan de omgeving van de Grenfell Tower bracht, heeft een groot onderzoek naar de oorzaak beloofd. Inmiddels zijn 44 huishoudens die in de flat woonden ondergebracht in tijdelijke woningen.

Onze correspondent Melle Garschagen schreef woensdag in een reportage over de brand: