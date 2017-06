Doden en gewonden bij aanslag in Mogadishu

Somalische veiligheidstroepen hebben donderdagmorgen een einde gemaakt aan een gijzeling in de hoofdstad Mogadishu. Daar werden sinds woensdagavond mensen gegijzeld in een restaurant, grenzend aan een luxe hotel. Voor de gijzeling begon, lieten terroristen een bomauto ontploffen bij de ingang van de pizzeria, daarbij zouden zeker negentien doden gevallen zijn. Onder hen zijn een aantal buitenlanders. De actie is opgeëist door de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Dat meldt AP.

De aanval begon toen de terroristen een bomauto liet ontploffen aan de ingang van het Pizza House restaurant. Daarbij vielen volgens de politie zeker 17 doden, voor het grootste deel jonge mensen die net het restaurant wilden binnen gaan. Een onbekend aantal mensen raakte gewond.

Daarna gijzelden als militairen vermomde terroristen een onbekend aantal mensen in het restaurant. Mensen die wilden wegvluchten na de aanslag, werden gedwongen om het restaurant binnen te gaan. De politie kon in eerste instantie twee van de aanvallers doodschieten en tien gijzelaars bevrijden.

Al-Shabaab werd in 2011 uit Mogadishu verdreven en verloor het grootste deel van zijn bolwerken, maar de groep controleert nog steeds grote gebieden op het platteland. Van daaruit voeren de militanten regelmatig guerrilla-aanvallen en zelfmoordaanslagen uit, vaak in de hoofdstad of tegen Somalische of buitenlandse militaire basissen.

Tijdens de ramadan worden vaak meer aanslagen gepleegd. De aanslag van woensdag vond plaats na zonsondergang, toen de restaurants vol zaten met mensen die de vasten verbraken. De terreurgroep pleegt geregeld aanslagen in de luxere wijken van Mogadishu, de omgeving van het presidentieel paleis en militaire checkpoints.