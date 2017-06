Dode bij brand in gevangenis Scheveningen

Bij een brand in de gevangenis in Scheveningen is een dode gevallen. Dat meldt de brandweer. Het vuur brak rond 0.30 uur in de nacht van woensdag op donderdag uit in een cel van de penitentiaire inrichting. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.

Met een traumahelikopter is nog een arts ingevlogen om de persoon te redden, maar dat bleek niet meer mogelijk. De politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt. Andere gevangenen zijn nagekeken voor het inademen van rook, maar volgens de brandweer hadden ze geen verdere behandeling nodig.

De brand ontstond in een van de cellen en rook verspreidde zich over de afdeling. De gevangene die in de cel zat waar de brand uitbrak, overleefde het niet. De vleugel van het complex waar de brand woedde, werd ontruimd door beveiligers en de brandweer nadat er veel rook vrijkwam. De personen zijn in het complex opgevangen.