De databundel gaat mee op vakantie, nu Netflix nog

Vanaf donderdag 15 juni mogen mobiele providers hun klanten geen extra geld meer vragen voor gebruik in andere landen. Met deze lang bevochten tariefdaling bellen, sms’en en internetten EU-inwoners uit hun eigen bundel.

Maar wat kun je ermee? De grenzen voor gigabytes mogen dan verdwenen zijn, er worden deze zomer nog wel restricties gesteld aan het gebruik van data. Zeker bij videodiensten: Nederlanders kunnen niet vanuit Oostenrijk of Italië naar online uitzending of herhalingen van de publieke omroep kijken. En wie in Spanje op zijn Nederlandse Netflix-account inlogt, krijgt het Spaanse aanbod voorgeschoteld.

Ook muziekdiensten hebben – in mindere mate – last van deze zogeheten geoblokkades, gebaseerd op licenties met regionale beperkingen.

Vorige week keurde de Europese Raad een wet goed die Netflix, Amazon en Spotify verplicht hun digitale aanbod ‘draagbaar’ te maken: klanten krijgen dan, waar ze ook inloggen, toegang tot de dienst die ze in hun thuisland afnemen.

Technisch gezien is dat niet moeilijk, zegt Europarlementariër Marietje Schaake (D66): „Netflix weet in welk land jij je rekening betaalt, waar je ook inlogt.”

De wet gaat in het voorjaar van 2018 in. Dat biedt weinig tijd voor aanpassingen of nieuwe licentieafspraken. Schaake: „Je moet dit bekijken vanuit het standpunt van de consument, niet vanuit de industrie. We zagen bij roaming hoe de telecomsector er alles uitgewrongen heeft.”

Voor onbetaalde videodiensten is er nog geen verplichting en is de beschikbaarheid in het buitenland zeer gefragmenteerd. Schaake vindt het onbegrijpelijk dat de publieke omroepen voor Nederlanders niet in de EU te zien zijn, ondanks copyrights. „Het lijkt me sterk dat Spanjaarden massaal naar het NOS-Journaal kijken.”

Spannende zomer

Hoe gaan mobiele gebruikers hun telefoons en tablets in het buitenland gebruiken als ze niet meer extra hoeven te betalen voor gebruik in het buitenland? Onderling berekenen Europese providers elkaar wel een inkooptarief van maximaal 7,70 euro per gigabyte.

Voor de mobiele providers wordt dit dus een „spannende zomer”, zegt Ed Achterberg van onderzoeksbureau Telecompaper. „Als jij in Oostenrijk je hele databundel van 5 gigabyte verbruikt, krijgt jouw provider een rekening van het Oostenrijkse netwerk van vijf keer 7,70 euro. Daar verdient jouw provider dus niets aan.”