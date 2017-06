David Grossman wint Man Booker-prijs

Het boek Komt een paard de kroeg binnen van de Israëlische schrijver David Grossman heeft woensdagnacht de prestigieuze Man Booker International-prijs gewonnen. Nederlander Stefan Hertmans (Oorlog en terpentijn) was ook genomineerd voor de prijs, die gepaard gaat met een geldsom van bijna 57.000 euro, maar haalde de shortlist niet.

NRC-redacteur Arjen Fortuin noemde het boek van Grossman in zijn recensie “bijtend en indrukwekkend” en zowel beklemmend als bijzonder grappig. Het boek draait om een Israëlische standup-comedian die een jeugdvriend vraagt om naar zijn voorstelling te komen. Het blijkt een verzoek met vele haken en ogen.

Het hoofd van de vijfkoppige jury van de Man Booker-prijs, Nick Barley, zegt dat het werk van Grossman een “ambitieuze koorddans van een boek” is die “een blik werpt op verlies zonder te vervallen in sentimentaliteit”.

Geen oeuvreprijs meer

In totaal 126 boeken kwamen in aanmerking voor de prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt in opdracht van de investeringsfirma Man Group. Tot vorig jaar ging de prijs naar het beste oeuvre. Dit is dus de tweede keer dat een enkel boek de prijs krijgt, schrijft de organisatie in een persverklaring.

Schrijver en journalist David Grossman won in 2010 de Vredesprijs van de Duitse boekhandel voor zijn pogingen om de “houding van andersdenkenden te begrijpen”. Hij schreef sinds 1983 vele boeken, zowel fictie als non-fictie. De geldprijs wordt verdeeld onder Grossman en Jessica Cohen, de vertaalster die het van oorsprong Hebreeuwse boek naar het Engels vertaalde.

Vorig jaar ging de Man Booker-prijs naar De vegetariër van de Koreaanse schrijfster Han Kang.