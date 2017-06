Buitenlandse investeerders boos op Kamp

Tien grote internationale vermogensbeheerders zijn bijzonder ongelukkig over de plannen van minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) om overnames aan banden te leggen. Dat meldt de Financial Times donderdag op basis van een brief die de krant in handen kreeg. Kamp wil onder andere Nederlandse bedrijven een jaar wettelijke bedenktijd geven als een ander bedrijf een overnamebod wil doen.

De vermogensbeheerders, onder wie Fidelity International, Old Mutual Global Investors en Allianz Global Investors, waarschuwen Kamp dat de “bovenmatig brute” maatregelen slecht zouden uitpakken voor de Nederlandse economie. Het zou leiden tot een sterke vermindering van de efficiëntie van de financiële markten, omdat incapabele managers niet de laan uit worden gestuurd. Ook vrezen ze dat de rechten van aandeelhouders worden ingeperkt.

In de brief benadrukken de multinationals dat vijandige overnames ook goed kunnen zijn voor de markt omdat zij bedrijven aanzetten tot discipline. Ze hebben “sympathie” voor het standpunt van de Nederlandse overheid dat overnames in ruil voor positieve effecten op korte termijn de lange termijn soms verloochenen. Maar pogingen om overnames moeilijker te maken zullen de band tussen aandeelhouder en bedrijf schade berokkenen, parafraseert Financial Times uit de brief.

Eind mei trokken buitenlandse bedrijven ook al aan de bel. Extra beschermingsmuren zouden Nederland een stuk minder aantrekkelijk kunnen maken voor buitenlandse investeerders, reageerden internationale beleggers kort voordat het onderwerp in de Tweede Kamer ter sprake kwam.

Ze vinden dat Nederlandse bedrijven al voldoende beschermd zijn tegen vijandige overnamepogingen. Zo hebben Nederlandse bedrijven op het moment een bedenktijd van een half jaar als er een vijandig bod op tafel komt.

Overnamebeleid Kamp

Kamp kondigde in mei aan dat hij werkt aan strengere regelgeving voor overnames van Nederlandse bedrijven. 25 AEX-genoteerde bedrijven hadden hem om dergelijke regelgeving gevraagd nadat buitenlandse bedrijven gepoogd hadden om AkzoNobel en Unilever over te nemen.

Naast de bedenktijd denkt Kamp ook aan extra mogelijkheden om vijandige overnames duurder te maken en bedrijven de kans te geven om beschermingsmaatregelen in te voeren. Zijn eigen fractie was het oneens met de plannen. De partij wil juist zo min mogelijk overheidsbemoeienis in het zakenleven.

“Een wettelijke bedenktijd van een jaar, zoals VNO-NCW ook al eerder voorstelde, kan rust brengen in het proces, bijvoorbeeld bij aanvallen van activistische aandeelhouders”, reageerde werkgeversorganisatie VNO-NCW kort na de bekendmaking van de plannen.