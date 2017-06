Blokker schrapte in stilte 800 arbeidsplaatsen

Blokker heeft in 2015 en 2016 twee keer meer arbeidsplaatsen geschrapt dan was gemeld in de reorganisatie. Het verliesgevende bedrijf maakte bekend dat in twee ontslagrondes 830 banen verdwenen terwijl uit jaarverslagen blijkt dat het om 1.657 arbeidsplaatsen gaat.

In februari 2015 maakte Blokker bekend dat het 440 banen had geschrapt en na een reorganisatie in april 2016 verdween er nog eens 390 banen.

Schrappen arbeidsplaatsen door sluiting vijftig vestigingen

Uit de jaarverslagen komt een ander beeld naar voren. In het verslag over 2014 valt te lezen dat er 7.187 mensen werken bij Blokker. Twee jaar later zijn er nog 5.530 mensen over de winkelketen. Een daling van 1.657. Deze discrepantie werd eerder op donderdag vastgesteld door RTLZ.

De verdwenen arbeidsplaatsen komen voort uit de sluiting van ruim vijfig slecht presenterende vestigingen van de winkelketen. Daar was geen ruchtbaarheid aangegeven. Onderzoeksbureau Locatus kwam daar in februari van dat jaar achter, zo meldde de NOS. Het was toen nog niet bekend hoeveel personeelsleden hierdoor een baan verloren.

In een reactie stelt Sandra Maas, woordvoerder van Blokker, dat het gaat om twee verschillende dingen.

“Doel van de reorganisatie was om de loonkosten in lijn te brengen met de omzetdaling. Gaandeweg het jaar zijn er ook winkels gesloten. Vorig hadden we geen overzicht over de filialen die dicht gingen. Maar alle processen gingen via de ondernemingsraad dus ik weet niet wat we hierin verkeerd hebben gedaan”.

Volgens Maas is het ondoenlijk om elke maand een persbericht te versturen met het aantal vestigingen dat werd gesloten. Voor het komend jaar heeft Blokker al wel bekendgemaakt dat het nog eens honderd filialen gaat sluiten.

1.900 banen weg bij reorganisatie Blokker Holding

Het familiebedrijf Blokker Holding verkeert al een aantal jaar in zwaar weer. Het negeerde lange tijd de opkomst van onlinewinkelen en onderschatte goedkope concurrenten als Action.

In de laatste reorganisatie maakte het concern bekend dat er in totaal 1.900 banen verdwijnen. De ketens Xenos, Intertoys, Bart Smit, Maxi Toys, Big Bazar en Leen Bakker worden verkocht en Marskramer gaat enkel door als franchiseformule. Alleen huishoudketen Blokker blijft onderdeel van het bedrijf. Over de verkoop van woonwarenhuisketen Leen Bakker werd vorige maand een akkoord bereikt.