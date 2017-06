Arrestaties voor Turkse knokpartij in Washington

Twee mannen zijn gearresteerd in de Verenigde Staten naar aanleiding van de gevechten die een maand geleden uitbraken voor het huis van de Turkse ambassadeur in Washington. Ook zal een twaalftal beveiligers van de Turkse president Recip Erdogan aangeklaagd worden. Dat meldt The New York Times op basis van meerdere bronnen binnen de politie.

De gevechten tussen aanhangers van Erdogan en demonstranten braken uit op 16 mei tijdens het bezoek van Turkse president aan de Verenigde Staten. Beveiligers van Erdogan vochten mee. Elf mensen raakten gewond, onder wie een politieagent. Negen mensen moesten naar het ziekenhuis.

De politie noemde het incident een “wrede aanval” op vreedzame protesten. De twee mannen die gearresteerd zijn op woensdag wonen in de Verenigde Staten. Het is niet zeker bij welk kamp zij tijdens de gevechten hoorden, maar een analyse van The New York Times suggereert dat het gaat om aanhangers van Erdogan. Eerder werden al twee andere mannen naar aanleiding van het incident gearresteerd, onder wie een anti-Erdogan demonstrant.

Aangezien de beveiligers niet meer in de Verenigde Staten zijn, is het onwaarschijnlijk dat de aanklachten voor het twaalftal direct consequenties zullen hebben. Wel zouden ze bij een volgend bezoek aan het land aangehouden kunnen worden. De Turkse ambassade in de VS heeft nog niet gereageerd op de arrestaties en mogelijke aanklachten. De Amerikaanse politie zal later op donderdag een persconferentie houden over de laatste ontwikkelingen.

Beelden

Het incident werd gefilmd door een journalist die in de buurt was. De beelden laten zien dat mannen in zwarte pakken instormen op de demonstranten die zich verzameld hadden voor het huis van de ambassadeur om te protesteren tegen Erdogan. Mensen werden geschopt en geslagen, en de Amerikaanse politie had moeite om de groepen uiteindelijk uit elkaar te krijgen. Enkele beveiligers van Erdogan werden gearresteerd, maar door hun diplomatieke onschendbaarheid moesten ze vrijgelaten worden.

Ook kwam vervolgens een ander filmpje naar buiten waarop te zien is dat Erdogan met zijn beveiliging sprak voordat ze de demonstratie bestormden. Dat suggereert dat de Turkse president vanuit zijn zwarte Mercedez Benz mogelijk zelf opdracht gaf voor de aanval.

De knokpartij zette de diplomatieke relaties tussen beide landen op scherp, terwijl Trump tijdens het bezoek van Erdogan Turkije nog een belangrijke partner noemde in de strijd tegen terreur. Turkije is als NAVO-lid een belangrijke partner in het Midden-Oosten. De Amerikaanse senator John Mccain noemde het een “verachtelijke vertoning van geweld en onderdrukking”, en riep op om de Turkse ambassadeur het land uit te zetten.

Volgens Turkije zaten de VS juist fout. De demonstranten zouden banden hebben met de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), de groep die in Turkije voor onafhankelijkheid strijd en die door zowel Turkije als de VS gezien wordt als een terroristische organisatie. De beveiligers van Erdogan zouden alleen opgetreden hebben om aanhangers van de president die ook bij de demonstratie waren te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara werd ontboden voor wat Turkije “agressief en onprofessioneel” gedrag noemde van de politie.