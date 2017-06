Aantal gebruikers Spotify stijgt naar 140 miljoen

Het aantal gebruikers bij Spotify is in het afgelopen jaar sterk gestegen van 100 naar 140 miljoen. Dat heeft vicepresident Brian Benedik van de Zweedse muziekstreamingdienst op donderdag bekendgemaakt. Hiermee verstevigt het de leidende positie ten opzichte van de rivaliserende diensten van de veel grotere techbedrijven Apple, Amazon en Google. De omzet van het techbedrijf steeg van 1,93 miljard euro naar 2,93 miljard euro.

Het aantal gebruikers dat betaalt voor een abonnement ligt iets hoger dan 50 miljoen, zo bevestigde Spotify afgelopen maart. In januari 2015 lag dit aantal nog op 15 miljoen. De betaalde versie is advertentievrij.

Bedrijf maakt nog wel verlies

De omzet uit advertenties steeg het afgelopen jaar met 50,3 procent. Hoeveel dit Spotify oplevert maakte het niet bekend. Uit schattingen blijkt dat dit ongeveer 294 miljoen euro bedraagt. In 2015 lag dit bedrag naar verluidt op een kleine 200 miljoen euro. Spotify verdient nog steeds het meeste geld via haar betalende gebruikers.

Ondanks de stijging van het aantal mensen dat een abonnement afsloot maakt de Zweedse techbedrijf nog flink verlies. In het afgelopen jaar was het operationele verlies 349 miljoen euro. In 2015 was dit nog 236 miljoen. Dit voedt de geruchten dat Spotify zich opmaakt voor een beursgang om meer geld op te halen.