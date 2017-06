7 jaar celstraf voor Turkse VN-rechter

De Turkse VN-rechter en diplomaat Aydin Sefa Akay is door de Turkse rechter veroordeeld tot zeven en een half jaar celstraf. Dat meldt persbureau Reuters donderdag op basis van uitspraken van het VN-tribunaal in Den Haag. Akay wordt lidmaatschap van een terroristische organisatie, de Gülen-beweging, ten laste gelegd.

Een tribunaal van de Verenigde Naties had in januari nog geëist dat de man vrijgelaten moest worden. Omdat Akay voor de VN werkt als deel van een oorlogstribunaal geldt voor hem diplomatieke immuniteit, oordeelde het tribunaal in een bindende uitspraak. Volgens de VN heeft Turkije met de beslissing van woensdag dan ook het internationale recht geschonden.

De Turkse regering hield in het verleden vol dat Akay alleen diplomatieke immuniteit geniet voor zijn handelen bij de VN, niet voor misdaden tegen Turkije. Ankara heeft nog niet gereageerd op de uitkomst van de rechtszaak.

In beroep

Akay is in hoger beroep gegaan en is daarom voorlopig weer op vrije voeten gesteld door de Turkse rechter, aldus de VN. De mensenrechtenspecialist werd kort na de gefaalde couppoging in juli vorig jaar opgepakt door de Turkse politie. Hij zou mogelijk banden hebben met de geestelijke Fethullah Gülen, die volgens de Turkse overheid verantwoordelijk is voor de couppoging.

De rechter is betrokken bij de lopende VN-zaak rond de Rwandese genocide die in 1994 plaatsvond. Hij werkt aan het proces tegen een voormalige functionaris van de Rwandese overheid.