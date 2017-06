18 jaar geëist tegen pastor die kerkgangers misbruikte

Tegen de Curaçaose pastoor Orlando B. die jarenlang leden van zijn kerk misbruikte is op woensdag achttien jaar cel geëist. Ook moet hem twintig jaar lang verboden worden om een kerk te leiden. Dat bevestigt een persofficier naar aanleiding van berichtgeving van de NOS. Volgens het OM gaat het om de grootste misbruikzaak op Curaçao ooit.

De 54-jarige Orlando B. zou vanaf 2004 tot 2016 op grote schaal vrouwelijke kerkgangers hebben misbruikt, niet alleen op het eiland maar ook in Nederland. Zijn Rains of Blessingkerk heeft ook dependances in Tilburg, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Hij staat terecht voor tien slachtoffers: vijf minderjarigen, en vijf vrouwen tussen de 18 en 25 jaar.

De eerste melding van misbruik werd gedaan in Rotterdam in 2014. Daar is vervolgens niets mee gebeurd. Het OM in Curaçao weet niet waarom de zaak toen niet is opgepakt. Pas na een tweede melding in 2016 van een ander minderjarige kerkganger in Curaçao begon de zaak te lopen, waarna tientallen slachtoffers zich meldden.

Tijdens de zitting op woensdag werd volgens advocaat Olga Kostrzewski audiomateriaal afgespeeld waarin de pastor zijn daad bekende. Ook liet het OM beelden zien van diensten van de kerk. De pastor zou ondanks het schandaal nog veel steun krijgen van zijn de kerkgangers.

Duiveluitdrijving

De pastor zei onder meer tegen een slachtoffer dat de verkrachtingen een vorm van duivelsuitdrijving waren. Volgens de vrouwen en meisjes kregen ze een drankje toegediend waardoor ze geen weerstand konden bieden. Persofficier Norman Serphos:

“Hij oefende vervolgens veel druk uit op de slachtoffers dat als ze het aan hun ouders zouden vertellen, ze hem toch geloven. Hij zou de overhand hebben.”

Volgens justitie gaf hij de slachtoffers herhaaldelijk de volgende dag een morning-afterpil. Serphos: “Dat was zijn tactiek”. Een vrouw raakte vijf keer zwanger, waarna B. vervolgens zelf de abortussen betaalde. De pastor heeft verder niets over het schandaal gezegd en beroept zich op zijn zwijgrecht.