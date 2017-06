Wat kunnen we leren van de blunders van Uber?

De kogel is door de kerk. Na maandenlange kritiek over de verziekte bedrijfscultuur bij Uber legt oprichter Travis Kalanick zijn functie als topman tijdelijk neer. Het is niet duidelijk of en wanneer hij terugkomt – het is zelfs onduidelijk wie hem vervangt.

Kalanick besloot dinsdag met verlof te gaan, nadat een tweede kritisch rapport over Uber was verschenen. Hij worstelt ook met een familiedrama; een bootongeluk waarbij zijn moeder omkwam en zijn vader zwaar gewond raakte. Maar de voornaamste aanleiding is een reeks schandalen die begon met klachten over de seksistische bedrijfscultuur door een oud-medewerkster. Behalve Kalanick vertrekken nog eens twintig medewerkers.

Uber (spreek uit: oeber) telt 14.000 medewerkers. De Amerikaanse taxi-app bemiddelt tussen particuliere chauffeurs en passagiers. Het bedrijf vecht tegen concurrenten als Lyft en Didi en raakte verwikkeld in juridische procedures met boze taxi-chauffeurs. Onder die hoge druk, en voortgestuwd door gretige investeerders, groeide een masculiene vechterscultuur.

Het laatste rapport van adviseur Eric Holder, voormalig minister van Justitie, telt dertien pagina’s aanbevelingen om Ubers verziekte bedrijfscultuur in een gezonde werksfeer te veranderen. Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen?