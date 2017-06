Waarom De Mol zijn bod op Telegraaf Media Groep toch heeft doorgezet

Het is toch nog gekomen: het officiële bod op Telegraaf Media Groep (TMG) van Talpa Holding, het bedrijf van mediamiljardair John de Mol. Al sinds begin dit jaar heeft hij gezegd een bod te zullen doen op het moederbedrijf van De Telegraaf, dinsdagavond heeft hij de daad bij het woord gevoegd. Hij wil alle aandelen TMG kopen voor 6,50 euro per aandeel, ofwel 300 miljoen euro, zo vermeldt het biedingsbericht met daarin alle informatie over het bod.

De kans dat De Mol alle aandelen TMG ook daadwerkelijk in handen krijgt, is bijzonder klein. Het Belgische Mediahuis heeft in april ook al een officieel bod gedaan, samen met de aandeelhoudersfamilie Van Puijenbroek. Zij bieden 6 euro per aandeel, en bezitten al 60 procent van de aandelen. Hun belang aan De Mol verkopen, is waarschijnlijk wel het laatste wat zij willen – hij heeft hen te veel dwarsgezeten. Bovendien willen ze TMG zélf helemaal hebben.

Met dit officiële bod zit De Mol, die al 29 procent van de aandelen TMG bezit, hen opnieuw dwars. Sommige TMG-aandeelhouders zullen hun stukken nu aan De Mol aanbieden, van hem krijgen ze immers meer geld. Dat is hinderlijk voor Mediahuis (tevens eigenaar van NRC) en de Van Puijenbroeks, die ook zoveel mogelijk aandelen willen verzamelen.

Erop rekenen dat De Mol hun aandelen uiteindelijk zal kopen, kunnen beleggers overigens niet. De Mol stelt allerlei voorwaarden. Als daaraan niet voldaan wordt, mag hij het bod alsnog intrekken. Bijvoorbeeld als hij niet ten minste 50 procent van de aandelen verwerft. Dat is op zich een gebruikelijke eis – maar dit is geen gebruikelijke situatie, omdat Mediahuis en de familie Van Puijenbroek hun belang van 60 procent niet verkopen. Zo heeft De Mol voor zichzelf een comfortabele nooduitgang gecreëerd, voor als hij toch ineens geen zin meer heeft.

Woord houden

De grote vraag is: wat wil De Mol met dit bod bereiken?

In het biedingsbericht schrijft Talpa dat dit bod „superieur” is. Niet alleen door de hogere prijs, maar ook omdat Talpa vindt dat het betere plannen heeft voor TMG. Talpa wil lezers, luisteraars en kijkers „24/7” gaan bedienen, en wil zich richten op omzetgroei in plaats van kosten besparen . Het acht nieuwe ontslagen niet nodig. Talpa „gelooft”, zo schrijft het, dat álle aandeelhouders – inclusief Mediahuis en de Van Puijenbroeks – voor dit bod zouden kunnen kiezen. Daardoor is er een „realistisch niveau van dealzekerheid”.

In werkelijkheid weten ze bij Talpa natuurlijk heus wel dat Mediahuis en de familie Van Puijenbroek dat niet zullen doen, zegt een ingewijde. Het gaat erom dat het iedereen nu duidelijk wordt dat Talpa een geloofwaardige partij is die woord houdt – als het zegt met een bod te zullen komen, dan kómt er ook een bod.

Ook Mediahuis en de familie wordt op deze manier duidelijk gemaakt dat het John de Mol menens is en hij bereid is tijd en geld te investeren. Het laten opstellen en goedkeuren van een biedingsbericht kost tonnen. Deze vasthoudendheid kan goed zijn voor zijn onderhandelingspositie, zeggen drie ervaren fusie- en overnamespecialisten die NRC sprak.

Suggestie: De Mol laat TMG niet zomaar los. Alleen eventueel als daar iets heel moois tegenover staat. Iets als de radio-activiteiten die Talpa en TMG nu delen misschien, waar de zenders 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica onder vallen.

Uitroken

Het bod kan De Mol nog een voordeel opleveren: hij kan zijn belang zo in theorie uitbreiden naar maximaal 40 procent. Maar ook met een belang van ruim in de 30 procent is hij een aandeelhouder van formaat. Er zijn juridische trucs om minderheidsaandeelhouders weg te krijgen, maar zo’n grote valt onmogelijk uit te roken, zeggen fusie- en overname-experts. Een partij met zo’n groot belang is nooit eerder met zo’n truc weggewerkt, en zij schatten in dat de rechter dat ook niet zal toelaten. Met zo’n grote mede-aandeelhouder moet je leren leven, of een deal sluiten.

Inmiddels proberen Mediahuis en Talpa al een beetje aan elkaar te wennen. Bestuursvoorzitter Gert Ysebaert van Mediahuis en zijn evenknie Pim Schmitz van Talpa hebben elkaar de afgelopen weken een aantal keer ontmoet, zeggen betrokkenen. Gewoon met z’n tweeën, zonder advocaten erbij. Om het vast een beetje te hebben over hoe het verder moet, nu ze – voorlopig – tot elkaar zijn veroordeeld.