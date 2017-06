VN: onthutsend aantal burgerdoden Raqqa door VS

Luchtaanvallen uitgevoerd door de coalitie onder leiding van de Verenigde Staten hebben aan een “onthutsend” aantal burgers in Raqqa, Syrië het leven gekost. Dat zei Paulo Pinheiro, voorzitter van de onafhankelijke VN-onderzoekscommissie voor Syrië, op woensdag volgens persbureau Reuters. Hij noemde geen specifieke cijfers in zijn speech bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Wel herhaalde hij dat 160.000 mensen op de vlucht zijn geslagen sinds de Koerdisch-Arabische alliantie SDF met behulp van de VS-coalitie een opmars maakt richting Raqqa. De luchtaanvallen zouden in die periode “intensiever” zijn geworden, aldus Pinheiro.

Fosfor

Ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) uitte zorgen over het gedrag van de coalitie. Steve Goose van HRW zegt dat de organisatie zich zorgen maakt over het toenemende gebruik van witte fosfor-munitie door de Verenigde Staten. De VS mag volgens internationale regelgeving gewoon gebruik maken van fosfor, onder andere om rookgordijnen te creëren.

Maar volgens Goose “blijft er een groot risico dat als het in drukke steden als Raqqa gebruikt wordt, er verschrikkelijke schade kan ontstaan.” Witte fosfor kan gruwelijke brandwonden veroorzaken, zowel in contact met de huid als bij het inademen van de rook. Ook kan het in de bloedvaten terecht komen en organen uitschakelen.

HRW zegt niet met zekerheid te kunnen zeggen of er daadwerkelijk mensen in Raqqa gestorven zijn aan de effecten van witte fosfor, maar dat gebruik in bevolkte gebieden gevaarlijk is.

Het Amerikaanse leger wilde er niks over kwijt. “De coalitie zal niet toestaan dat burgers door Islamitische Staat gedood worden als we ze kunnen beschermen”, zei kolonel Ryan Dillon tegen Reuters. De officiële richtlijn van de Verenigde Staten is nog steeds om burgerdoden te vermijden.

In april zei de Verenigde Staten dat er sinds 2014 iets meer dan 350 burgerdoden zijn gevallen bij luchtaanvallen door de coalitie, maar dat cijfer wordt door andere organisaties zoals het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens betwist. Het zouden er volgens die laatste minstens 1.200 zijn.