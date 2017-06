‘Verwarde man’ steelt legertruck voor joyride

Een 21-jarige man uit Veldhoven heeft maandag een legertruck gestolen van de basis in Oirschot voor een joyride. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee woensdag op Facebook. De man had een toegangspas voor de basis en de universele sleutel van de truck gestolen uit de rugzak van een militair die bezig was met een oefening op de hei.

Volgens de marechaussee drong de man de basis binnen met het pasje, en wist hij ongezien het terrein te verlaten door met de truck over een poort heen te rijden. Hij zou vervolgens “enkele uren” in de omgeving van Eindhoven hebben rondgereden, en meerdere auto’s beschadigd hebben. De man bracht de truck uiteindelijk terug naar de basis in Oirschot. Daar is hij aangehouden.

De man wordt volgens de marechaussee verdacht van diefstal, joyriding met een militair voertuig en vernieling. Minister Hennis (Defensie, VVD) omschreef hem in de Tweede Kamer als een “verwarde blanke man”. Zij deed dat tijdens een debat over een ander incident op de luchtbasis Volkel. Daar werd een veroordeelde Syriëganger aangehouden terwijl hij er als tijdelijke kracht bezig was met graafwerkzaamheden. In het geval van de joyrider is van extremisme geen sprake, zei Hennis. “De zaak heeft niks met jihadisten of terrorisme te maken.”

De militair wiens tas werd gestolen, was volgens Hennis bezig met een oefening. De bataljonscommandant heeft een tuchtrechtelijk onderzoek gelast. Ook de marechaussee onderzoekt de zaak.