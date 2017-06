Extra garantie voor gedupeerden dieselgate

Volkswagen gaat Europese eigenaren van auto’s met sjoemelsoftware twee jaar extra garantie geven. Dat heeft het bedrijf met de Europese Commissie afgesproken, meldt Reuters. Bestuurders kunnen geen financiële tegemoetkoming verwachten. Het is voor het eerst dat de autofabrikant met een compensatie komt in Europa sinds dieselgate. Volkswagen zelf wil de afspraak met Brussel nog niet bevestigen.

Bijna twee jaar geleden werd duidelijk dat Volkswagen software geïnstalleerd had in auto’s waarmee het jarenlang emissietests van dieselmotoren manipuleerde. Wereldwijd zouden er zo’n elf miljoen auto’s met deze software rondrijden, waarvan de meerderheid verkocht was in Europa.

Het bedrijf maakte in februari bekend voor 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro) auto’s te zullen repareren of terug te zullen kopen in de Verenigde Staten. Zo konden eigenaren van dieselauto’s van Volkswagen rekenen op een bedrag tussen de 7.000 en 16.000 dollar. Daarnaast werd Volkswagen in de VS nog eens veroordeeld tot een boete van 2,6 miljard euro voor het dieselschandaal.

Terugwinnen vertrouwen

Maar hoewel Volkswagen toegeeft in de VS de wet te hebben overtreden, zegt de autofabrikant dat het volgens Europese wetgeving niet fout zat. Het is voor Brussel lastiger om autofabrikanten aan te pakken, omdat die verantwoordelijkheid ligt bij de verschillende lidstaten.

Het bedrijf heeft daarom in Europa nooit gesproken over een schikking, maar over “maatregelen die het vertrouwen moeten terugwinnen”. Het was tot nog toe ook niet duidelijk of Brussel genoeg druk op het bedrijf kon uitoefenen om Volkswagen te dwingen tot compensatie.

De twee jaar extra garantie zijn waarschijnlijk ook een manier om druk van talloze andere rechtszaken af te halen. Zo wil de in Nederland gevestigde Stichting Volkswagenaudiclaim financiële compensatie voor dieselgate.