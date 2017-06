Tofuboter en veggie-kaas mogen niet van het Hof

Soyatoo is een van de merken van het Duitse TofuTown. Foto Soyatoo

Wanneer mag iets melk heten? Daarover boog het Hof van Justitie, de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie, zich. De uitspraak kwam woensdag: alleen als het van „melkklieren” komt en bij „één of meerdere melkbeurten is verkregen”. Kort gezegd: volgens het Hof komt melk, net als andere zuivel, van dieren – en niet van planten.

Dat is een tegenvaller voor het Duitse bedrijf TofuTown, dat verschillende zuivelnamen gebruikt voor producten die puur plantaardig zijn, zoals Tofubutter en Cashew Cream Cheese.

TofuTown werd voor de Duitse rechter gedaagd door het Verband Sozialer Wettbewerb, een vereniging die zich bezighoudt met oneerlijke mededinging. De Duitse rechter (het Landgericht in Trier) vroeg vervolgens het Hof om uitleg over de interpretatie van de EU-wetgeving op dit gebied.

Het Hof oordeelde dat zelfs met toevoegingen als veggie of tofu, niet kan worden uitgesloten dat consumenten in verwarring raken. Voor namen van vleesvervangers – een discussie die in Nederland onlangs weer oplaaide – gelden deze beperkingen niet, meldt het Hof, omdat vergelijkbare EU-regelgeving op gebied van vlees en vis niet bestaat.

Voor veel levensmiddelenfabrikanten zal de uitspraak weinig invloed hebben, want makers van zuivelvervangers vermijden termen als boter en room al. Bijvoorbeeld door creatief met taal om te gaan: zo heet de sojayoghurt van Aldi Sojaghurt. Of door een ander woord te introduceren: wat we in de volksmond sojamelk noemen, heet op het pak meestal sojadrink.

Overigens meldt het Hof ook dat er uitzonderingen zijn op wetgeving voor zuivelnamen. Per lidstaat zijn die samengesteld door de Europese Commissie. Fabrikanten kunnen daarom met een gerust hart Cream crackers, pindakaas, boterbonen en kokosmelk op hun verpakkingen zetten.