Cel en tbs voor doodsteken krantenbezorgster

Biko M., de man die vorig jaar een krantenbezorgster in Rotterdam dodelijk verwondde, heeft tien jaar cel en tbs gekregen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam op woensdag besloten.

De rechtbank ging mee met de eis van het Openbaar Ministerie (OM) vorige maand. Telefoongegevens en DNA-sporen zouden overtuigend bewijs leveren dat de 30-jarige man uit Schiedam verantwoordelijk was voor de moord. De verdachte heeft de misdaad altijd ontkend. Zijn advocaat eiste vrijspraak.

Volgens de rechtbank is de dader “extreem gevaarlijk”. M. werkte niet mee aan psychiatrisch onderzoek, maar kampt al vanaf jonge leeftijd met psychische problemen.

“De rechtbank gaat ervan uit dat de verdachte – gelet op zijn gebrek aan ziekte-inzicht – een langdurige jarenlange behandeling nodig zal hebben.”

De 51-jarige krantenbezorgster Anita van Dijk was in mei 2016 bezig met haar ochtendronde in de Rotterdamse wijk Delfshaven toen ze werd aangevallen door M. Hij stak haar zeven keer neer, en liet haar vervolgens in een kritieke toestand achter. Een week later overleed ze in het ziekenhuis.

Beroving

Vlak voor het dodelijke misdrijf probeerde M. twintig meter van het plaats delict ook een man te beroven. Een paar weken na de twee incidenten werd er onder meer onder de nagels van het slachtoffer DNA aangetroffen dat al in de DNA-databank was opgenomen. Kort daarna werd M. in voorlopige hechtenis genomen.