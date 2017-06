De Thuiskok: Krab-artisjoksalade

Krab is toch een beetje het ondergewaardeerde neefje van kreeft. Ik kan iedereen kreeft aanbieden en men eet het graag, maar wanneer het over krab gaat reageren mensen vaak terughoudend. Zonde, want het vlees is (bijna) net zo lekker en vaak een stuk goedkoper.

Voor deze salade is het wel het lekkerst als je vers krabvlees gebruikt, maar ik kan me voorstellen dat u dat niet direct voorhanden heeft. Gelukkig is er blik. Mocht u toch levende blauwe krabben bij de visboer kunnen krijgen, leg er dan 10 tot 12 in ruim kokend water met zout. Breng het water aan de kook en laat de krab 10 minuten pruttelen. Laat afkoelen en haal het vlees uit de schalen met hamer en notenkraker.

Was de rucola, dep hem goed droog en verdeel het blad over vier borden. Snijd de kern uit de roodlof en leg ook die op de borden. Leg een kwart van het krabvlees op elk bord. Leg daarop een kwart van de cherrytomaten, artisjokken en peterselie. Meng een dressing van de olie, het citroensap en zout en peper. Strooi de citroenrasp en de croutons erover en besprenkel de salade voor je serveert met de dressing.