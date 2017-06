Slopende middag wachten op uitslag

. Om één uur ’s middags gaat Babette Schutte (17) maar pianospelen. De scholier maakt wat muziek om de tijd te doden tot ze gebeld wordt over de uitslag van haar eindexamen. „Van klassiek word ik rustig”, zegt ze. Nog drieënhalf uur moet ze wachten, tot half vijf.

Babette is woensdag een van de bijna 200.000 leerlingen in Nederland die in spanning wachten op de uitslag van hun examens. Met één telefoontje weten ze het: kan de schooltas uit het raam of nog niet?

Voor Babette, die in Leiden vwo deed, is de uitslag onzeker. De examens gingen „echt slecht”, maar ze stond er wel goed voor, zegt ze. Het kan dus alle kanten op. In tegenstelling tot haar tweelingbroer Cas, die er „vrij zeker” van is dat het goed zit. Hij verwacht zijn vwo-uitslag al om half twee, omdat hij op een andere school zit. Babette: „De verkeerde volgorde, want Cas maakt zich geen zorgen.” Samen met hun moeder Sheila Elkerbout (58) proberen ze de zenuwslopende middag te vullen.

13.17. Babette heeft de piano ingeruild voor de eettafel, en zit naast een gamende Cas. Cas: „Om één uur bellen ze al mensen die gezakt zijn.”

Babette: „Alsof er op jouw school überhaupt mensen gezakt zijn.”

Cas: „Sowieso vijf.”

Babette: „Jij zit hier zo rustig een beetje te chillen, van: o, over twee minuten word ik gebeld dat ik geslaagd ben.”

Cas: „Ik ben echt wel een beetje gespannen hoor.”

13.34. Voor Cas nadert het uur van de waarheid. Babette: „Ik hoor het dus echt waarschijnlijk gewoon pas over drie uur.”

Moeder Sheila: „Het is ook vreemd dat er zo’n verschil zit tussen scholen.”

Cas: „Koen is al gebeld, zegt hij. Ze beginnen dus bij de Z.” Cas gamet stoïcijns door. „Misschien bellen ze pap wel, haha.” Hij zet een zwaardere stem op. „‘Hallo, met Henk Schutte?’”

13.38. Babette: „Cas, de telefoon!!” Naast de computer van Cas gaat de huistelefoon. Babette begint te filmen met haar mobieltje.

„Hallo, met Cas Schutte.” Stilte. Dan: „Ah top, dan hoeft u niet uw hoed op te eten.”

Als hij ophangt breekt gejuich los aan tafel. Broer gaat naar boven om zijn tas uit het raam te hangen. Sheila: „Nu denkt iedereen vast dat er maar één geslaagd is.”

14.00. Babette: „Ik wil eigenlijk gewoon een hele serie ineens bingen. Maar dat is niet leuk voor mam, die zou meekijken.”

15.04. Babette start een film en installeert zich op de bank. Ze heeft haar sociale media nu definitief uitgezet. „Anders komen er de hele tijd van die berichtjes: ‘Ik ben geslaagd!’”

16.58. Ringtone. Babette springt op, pauzeert de film. Ze kijkt haar moeder aan. „Klaar?” Dan neemt ze op.

Aan de andere kant van de lijn klinkt het: „Gefeliciteerd!”. Dan iets onduidelijks. Babette zegt met grote ogen: „Ik heb het góéd gedaan!?”