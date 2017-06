De mondhygiëniste controleert of de medische gegevens nog kloppen van een patiënt, een vrolijke man van in de vijftig.

„Ik zie hier staan dat u rookt. Is dat nog steeds zo?”

De man kijkt haar met een ondeugende blik aan: „Nou, dat valt wel een beetje mee hoor, met het roken. Vroeger rookte ik inderdaad. Maar eigenlijk alleen na de seks.”

Er valt even een stilte. Dan vraagt ze verder: „Maar u bent dus nu gestopt?”

„Ja, inderdaad”, reageert de man, „het loont de moeite ook niet meer. Voor die ene keer in de maand.”

