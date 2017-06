Rederij Vroon in nood door hoge schuldenlast

De van oorsprong Zeeuwse rederij Vroon zit in financiële nood. Het bedrijf is niet in staat om zijn leningen terug te betalen en is nu met schuldeisers in gesprek over een reddingsplan, zo is te lezen in het jaarverslag over 2016. Vroon is met bijna 200 schepen en bijna 3.000 werknemers een van de grootste rederijen van Nederland.

Oorzaak van de betalingsproblemen zijn de tegenvallende inkomsten, die voortkomen uit een prijzenoorlog in het scheepsvervoer. De omzet van Vroon daalde vorig jaar met ongeveer 14 procent naar 485 miljoen euro. Ook moest het bedrijf flink afschrijven op zijn vloot, waardoor Vroon bleef zitten met een nettoverlies van 189 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog een winst van 2,6 miljoen euro.

Al vorig jaar zomer heeft Vroon betrokken partijen op de hoogte gebracht van de naderende betalingsnood. Na gesprekken met schuldeisers en financiële adviseurs is toen besloten om per 31 december te stoppen met het terugbetalen van schulden. Vroon moet in 2017 meer dan 1,3 miljard euro aan kortlopende schulden inlossen.

Nog steeds geen akkoord met schuldeisers

Plannen om de schulden te saneren zijn in januari voorgelegd een schuldeisers, maar een akkoord is er vooralsnog niet. Het bestuur van de rederij hoopt nu nog voor de zomer een akkoord te bereiken over het herstructureren van de schuldenlast. Vaktijdschrift Nieuwsblad Transport was de eerste die de problemen bij Vroon op het spoor kwam.

In hoeverre de onderhandelingen met de schuldeisers zijn gevorderd sinds de publicatie van het jaarverslag wilde Vroon woensdag niet vertellen. Ook over de oorzaak van de hoge schuldenlast wilde het bedrijf niets kwijt. In een telefonische reactie liet het bedrijf weten voorlopig “geen commentaar” te hebben. Tegenover ANP beperkte een woordvoerder zich tot: