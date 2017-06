Ouders van Tristan van der V. niet aansprakelijk

De ouders van Tristan van der V., de overleden dader van de schietpartij in 2011 in Alphen aan den Rijn, zijn niet aansprakelijk voor de schade die hij aanrichtte. Dat besloot de rechtbank in Den Haag op woensdagochtend. Dertien slachtoffers van het schietdrama hadden de aansprakelijkheidszaak aangespannen.

Volgens de rechtbank treft de ouders geen enkel verwijt, omdat zij niks wisten van de plannen van hun zoon. Over de aansprakelijkheid van de verzekeraars is nog geen uitspraak gedaan, wel moet er nu bewijs worden aangeleverd dat Van der V. meeverzekerd was bij zijn ouders.

Op 9 april 2011 kwamen vijf mensen om het leven toen Van der V. het vuur opende in het winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Daarna pleegde hij zelfmoord. Zeventien mensen raakten bij de schietpartij gewond.

Volgens de eisers hadden de ouders van Van der V. meer kunnen doen om het bloedbad te voorkomen, zoals naar de politie stappen om zo zijn wapenvergunning in te laten trekken. Volgens de rechtbank hadden de ouders echter niet kunnen weten dat hij van plan was om vuurwapens te gebruiken.

Niet aanwezig

De ouders van Van der V. weigerden om aanwezig te zijn bij zittingen over de zaak. Volgens een advocaat van de ouders waren zij daar psychisch niet toe in staat. Ze ontbraken ook tijdens de uitspraak.

De zaak draaide om de vraag in hoeverre de ouders van Van der V. wisten dat hun zoon verward en emotioneel onstabiel was. Volgens de rechtbank zouden zij geen indicaties van iets anders hebben gehad dan een neiging tot zelfmoord. Daarover hebben ze met de behandelaars van Tristan gesproken en dus adequaat gehandeld.

Omdat Van der V. nog als meeverzekerde vermeld staat op het laatst beschikbare polisblad van zijn ouders, had de rechtbank besloten dat de verzekeraars van zijn ouders - Reaal en Vivat - mogelijk medeaansprakelijk zijn. Of dat het geval is, is nog niet duidelijk. Nationale-Nederlanden, dat Van der V. volgens zijn ouders verzekerde, heeft al maximaal uitgekeerd aan slachtoffers van het schietdrama.