Oud-wielerbaas Hein Verbruggen (75) overleden

Voormalig IOC-lid en oud-voorzitter van de internationale wielrenunie UCI Hein Verbruggen is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden. Verbruggen was 75 jaar oud. Hij leed reeds lange tijd aan leukemie.

Verbruggen was van 1991 tot 2005 voorzitter van de UCI en werd in die functie in 1996 benoemd tot het tweede Nederlandse IOC-lid, naast Anton Geesink. Tijdens de Olympische Spelen van Turijn in 2006 werd hij opnieuw tot IOC-lid benoemd, nadat hij vanaf 2005 als vicepresident van de UCI geen IOC-lid meer was. Na de Spelen van Beijing in 2008 trad hij terug als IOC-lid en werd hij benoemd tot erelid. Later dat jaar werd hij ook tot erelid benoemd bij NOC*NSF.

Verbruggen was internationaal een prominente figuur in de wielersport. In 1988 bedankte hij voor de functie van directeur van de Tour de France, de meest prestigieuze wielerronde ter wereld, zo liet oud-directeur Jean-Marie Leblanc in 2008 weten in een interview met NRC. Verbruggen vond dat die functie toebehoorde aan een Fransman.

Gedurende zijn carrière als bestuurder werd Verbruggen door enkelen verweten niet hard genoeg op te treden tegen doping in de wielersport. Hij zou onder meer de hand boven het hoofd hebben gehouden van de beroemde dopingzondaar Lance Armstrong. Het is echter nooit bewezen dat Verbruggen weet had van fraude bij dopingcontroles.