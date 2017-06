Organisaties: Nederland doet te weinig voor Tsjetsjeense homo’s

Nederland geeft te weinig steun aan homoseksuelen en transgenders (lhbt’s) in gevaar die Tjsetsjenië en Rusland ontvluchten. Dat zeggen Nederlandse en internationale homobelangenorganisaties, waaronder COC Nederland. Zij dringen erop aan dat Nederland, in navolging van andere landen zoals Duitsland, aan vervolgde lhbt’s documenten gaat geven om Rusland uit te reizen. Medewerkers van minister Koenders van Buitenlandse Zaken stellen zich op het standpunt dat er doorgaans geen tijdelijke reisdocumenten worden verstrekt aan niet-Nederlanders, dus ook niet aan vervolgde Russische homo’s.

De afgelopen maanden komen er berichten over vervolging en marteling van homomannen in met name de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. De autoriteiten daar zouden tenminste 160 mannen in detentiecentra hebben opgesloten en martelen.

Volgens het ministerie heeft Nederland de kwestie „aangekaart bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten”. Nederland heeft volgens het ministerie opvang in Rusland gefinancierd.

De Oezbeeks-Russische homoseksuele journalist Choedoberdi Noermatov, beter bekend als Ali Feruz, zegt dat hij in februari is weggestuurd bij de Nederlandse ambassade in Moskou toen hij om hulp vroeg om Rusland te verlaten. „Ik was overdonderd. Ik dacht dat als één land mij zou willen helpen, dat het Nederland zou zijn.”