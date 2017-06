Opnieuw agent opgepakt die Geert Wilders beveiligde

De Haagse politieagent die maandag werd aangehouden op verdenking van het lekken van informatie heeft stage gelopen bij de dienst die verantwoordelijk is voor de beveiliging van het Koninklijk Huis en andere prominenten. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. Het gaat om dezelfde politieman die in 2012 de toen 17-jarige Rishi Chandrikasing doodschoot.

De Haagse agent werd op heterdaad betrapt toen hij informatie uit de politiesystemen doorspeelde. Waarschijnlijk is er een link met de hennephandel. Er zijn volgens justitie geen aanwijzingen dat de verdachte informatie over de beveiliging van Wilders heeft gelekt. Het OM verdenkt hem van “schending van het ambtsgeheim en ambtelijke corruptie”.

Wilders ontstemd

Geert Wilders is van het nieuws over de agent op de hoogte gebracht. Hij noemt de ontwikkelingen tegenover persbureau ANP “ongelofelijk”. De beveiligers van Wilders zouden aan hem bevestigd hebben dat de verdachte in zijn nabijheid heeft verkeerd:

“Betrokkene zat dus inderdaad in mijn team en liep hier in de gang van de fractie rond.”

Het Openbaar Ministerie wil dat woensdag niet bevestigen.

Stage

De verdachte agent werkte voor de politie in Den Haag, en volgde in de tweede helft van 2016 ook een opleiding tot persoonsbeveiliger. In januari en februari van dit jaar liep hij voor die opleiding volgens het OM stage bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB).

Rond de tijd dat de politieman stage liep, kwam naar buiten dat een andere DBB-agent, Faris K., geheime informatie doorverkocht aan een Marokkaans-Nederlandse criminele groep. Later bleken ook in 2015 twee DBB-agenten op non-actief te zijn gesteld vanwege “financiële malversaties”. Geert Wilders besloot naar aanleiding van de onrust een deel van zijn campagneactiviteiten tijdelijk stil te leggen.

Demissionair minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie (VVD) liet naar aanleiding van de ontwikkelingen de medewerkers van de DBB extra doorlichten. Die check leverde volgens de minister geen aanleiding op om een nader onderzoek te openen. Of de agent die maandag is opgepakt op dat moment nog actief was bij de dienst, is onduidelijk.

Rishi

De Haagse poltieman kwam in 2012 in het nieuws omdat hij op station Hollands Spoor de 17-jarige Rishi doodschoot. Volgens de rechtbank heeft de agent destijds goed gehandeld, omdat het vermoeden bestond dat de vluchtende jongen gewapend was. Daardoor zou hij mogelijk een gevaar vormen voor de omgeving. Later bleek Rishi geen wapen bij zich te dragen.

De agent werd tijdens de zitting ‘RR001’ genoemd, om vanwege bedreigingen zijn identiteit te beschermen. Het Openbaar Ministerie wilde woensdag niet bevestigen dat de van lekken verdachte agent inderdaad RR001 was.