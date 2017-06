Normering vwo-examen Nederlands aangepast

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de normering van het omstreden vwo-eindexamen Nederlands aangepast. Dat maakte de CvTE woensdag bekend. In mei beklaagden een record aantal leerlingen zich over het examen Nederlands, dat veel te lang zou zijn.

Het CvTE bevestigt in een persverklaring dat het examen “inderdaad te lang was”. Daar wordt nu “rekening mee gehouden” in de normering, aldus de overheidsinstantie. Er worden meer punten toegekend.

In totaal komt het CvTE dit jaar met 33 aanvullingen op het correctiebeleid.

Schrijver Simone van Saarloos zag zich in mei genoodzaakt om verhaal te halen bij het Cito. Een tekst uit haar artikel ‘Vrouwen bevoorrecht? Nee, ze zijn juist bezig met een inhaalslag’ werd op het examen gebruikt. Boze leerlingen pasten in protest haar Wikipedia-pagina aan en twitterden haar hun grieven.

28 duizend klachten

Meer dan 28.000 middelbare scholieren beklaagden zich over het examen, net iets meer dan het record van vorig jaar: 24.000, óók over het vwo-examen Nederlands, meldde het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Er werd naast de lengte ook geklaagd over de hoeveelheid open vragen en de tijd die leerlingen hadden om het examen te maken.

Op woensdag krijgen middelbare scholieren in heel Nederland te horen of ze geslaagd zijn voor hun eindexamens. Dit jaar doen 213.168 examenkandidaten mee, waarvan iets meer dan 40 duizend vwo-leerlingen.