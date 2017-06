Honger als wapen

Voor het eerst sinds 2011 werd er dit jaar weer een hongersnood uitgeroepen in Zuid-Soedan. Zo’n 100.000 mensen hebben volgens de Verenigde Naties acuut voedsel nodig. Niet alleen is er gebrek aan eten als gevolg van de burgeroorlog die gaande is in het land, ook zou de president van Zuid-Soedan Salva Kiir bewust voedselhulp tegenhouden. Honger is niet alleen een consequentie van oorlog, maar ook een wapen.

Het Amerikaanse medium Vox maakte een korte uiteenzetting van de vier belangrijkste hongersnoden die als gevolg van conflict gaande zijn of dreigen in Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Hoewel de oorlogen in deze landen in hun oorsprong van elkaar verschillen, zijn er sterke overeenkomsten in de manier waarop in die landen hele regio’s worden uitgehongerd.

In Nigeria blokkeert de overheid voedseltoevoer naar gebieden die gecontroleerd worden door de terreurgroep Boko Haram. In Somalië, waar de laatste hongersnood in 2011 zo’n kwart miljoen mensen het leven kostte, is er niet genoeg eten voor honderdduizend mensen in de regio onder het bewind van Al Shabaab op het spel. Bij elkaar staan in de vier landen de levens van zo’n twintig miljoen mensen op het spel. Zoals journalist Jane Ferguson tegenover Vox uitlegt:

“Geen land is hetzelfde, en geen conflict is hetzelfde. Maar wat we wel zien is een gevaarlijk patroon.”

Bekijk hier de korte film van Vox:



4,4 miljard

De Verenigde Naties lieten eerder dit jaar weten dat er snel veel geld moet komen om voedselhulp te kunnen bieden in de betreffende gebieden. In totaal zou er zo’n 4,4 miljard euro nodig zijn om “de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog” tegen te gaan. Ook toen zei Stephen O’Brien, VN-ondersecretaris-generaal voor humanitaire hulp, dat er in Zuid-Soedan sprake is van een ‘man-made’ hongersnood.

Bekijk op de kaart hieronder waar hongersnood is of dreigt en hoeveel mensen getroffen zijn: